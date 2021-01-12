海牛背部遭人惡意刻「川普」　最高重罰140萬…還會被關1年！

▲海牛背部被刻上TRUMP。（圖／翻攝自推特／DrEricDing）
記者葉睿涵／綜合報導
美國魚類和野生動物管理局11日發現，佛州霍莫薩薩河（Homosassa River）附近一隻海牛的背部被人惡意刻上了「川普」的名字，當局目前正在追踪線索，以捕獲嫌犯。海牛在美國是受保護的動物，嫌犯一經定罪的話，將面臨監禁與高額罰款。
Here is the video of the poor manatee that had "TRUMP" carved into its body.— Yashar Ali (@yashar) January 11, 2021
Minding it's own business and some monster(s) came along and did this.
If you have information on the person(s) who committed this federal crime please call 888-404-3922 https://t.co/maOImIxQS0 pic.twitter.com/Yx2qaGhFXe
據《紐約郵報》和《橘郡紀事報》報導，高級聯邦野生動物官員卡瓦納（Craig Cavanna）表示，海牛是受到《瀕危物種法》（Endangered Species Act）保護的動物，若騷擾海牛屬於一級聯邦刑事犯罪，可處以5萬美元（約新台幣140萬元）罰款或最高一年的聯邦監獄監禁，或兩者並施。
海牛是一種行動緩慢、惰性極高的生物。霍莫薩薩河是美國少數全年都可看到海牛的自然環境。由於當地有著舒適的溫泉，因此海牛每年到了這個季節就會遷移到此處，人們只要乘船或游泳就可以輕易地接近他們。
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