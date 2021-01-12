超暖國軍！與女友省耶誕餐費煮熱粥贈街友　T恤「MP」被認出

▲空軍憲兵中尉吳育豪與女友耶誕節省下餐費煮熱粥關心街友。（圖／翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

近日寒流一波波，嘉義日前卻傳一暖心活動。家住嘉義市的空軍憲兵中尉吳育豪與研究所女友陸玟婷，選在耶誕節將兩人慶祝吃大餐的餐費轉購食材、備熱粥化作實際行動關懷街友，暖心作為被嘉義市議員蔡永泉發現，蔡特別透過議會秘書長張元厚協助尋人，11日更由議長莊豐安邀請吳姓中尉到議會對其進行表揚。

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▲吳育豪日前關心街友。（圖／翁伊森翻攝）

任職新竹空軍基地的憲兵中尉吳育豪是道地嘉義人，具有廚藝背景，長期關心獨居老人，與女朋友也是透過關懷獨老活動認識，兩人日前省下耶誕大餐餐費用來買食材煮熱粥，轉而關心天冷無家可歸棲身地下道或是車站的街友們。

▲吳育豪自備餐食煮熱粥。（圖／翁伊森翻攝）

吳育豪熱心義舉被市議員蔡永泉發現，透過議會秘書長張元厚協尋，最後由市府社會處負責街友業務窗口、同時也是憲兵退役的董建中藉由送粥當天吳育豪身上T恤兩個英文字「MP」，確認吳是憲兵的身分，也在11日邀請吳到議會接受議長莊豐安的表揚，也讓他軍職身分卻低調行善的熱心義舉曝了光。

▲空軍憲兵中尉吳育豪關心街友低調善行被議員蔡永泉發現，進而接受議長莊豐安表揚。（圖／翁伊森翻攝）

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