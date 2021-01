快訊／全美恐爆武裝示威！　川普：華盛頓特區「進入緊急狀態」

▲美國總統川普。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

根據白宮官方網站,美國總統川普於美東時間11日晚間批准首都華盛頓特區(Washington DC)1月11日至24日進入緊急狀態。此前,聯邦調查局(FBI)警告,全美各地在拜登20日就職典禮前,可能發生武裝示威。

聲明中指出,由於總統就職典禮期間出現的緊急狀況,川普宣布華府進入緊急狀態,並且下令增派聯邦協助,補充應對上述情況的資源與人力。

此外,川普也授權國土安全部、聯邦緊急事務管理局(FEMA)協調一切救災工作,減緩對於當地居民造成的困境與痛苦,並且針對必需的緊急措施提供適當協助。

ABC News報導,FBI警告,有人在總統當選人拜登1月20日就職前,計畫於華府與全美50州首府發動武裝示威。

FBI警告拜登就職前夕 「武裝團體」聚華府示威:免職川普就暴動

聽Podcast掌握美選及國際局勢

BREAKING: President Trump approves Washington, D.C. emergency declaration, ahead of the inauguration of Pres.-elect Biden, from Jan. 11 to Jan. 24. pic.twitter.com/eA9ZiY6sim