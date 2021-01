64歲邪教翁「爽擁1000名女伴」逞慾後逼吞避孕藥：我對女人充滿愛

▲土耳其宗教領袖奧克塔(Adnan Oktar,中間男性)於11日被判處1075年有期徒刑。(圖/翻攝Twitter@ElegantiaeArbit)

記者吳美依/編譯

現年64歲的土耳其宗教領袖奧克塔(Adnan Oktar)多次捲入性醜聞,11日因為性犯罪等罪名遭判處1075年刑期。他宣稱擁有將近1000名「女友」,而且「對女人充滿愛」,卻被指控性侵女性教徒,甚至逼迫受害者服用避孕藥,行徑惡劣。

綜合《衛報》、《阿納多盧通訊社》報導,奧克塔被指控詐欺、性侵、性虐未成年人、企圖從事政治與軍事間諜活動、協助美國穆斯林領袖居連(Fethullah Gulen)於2016年「策畫政變未遂」。儘管他怒斥外界對於其「性崇拜邪教」的說法是「都市傳說」,也否認與居連有所關聯,最終仍被定罪。

伊斯坦堡警方2018年發動突襲,逮捕奧塔克與236名教派成員。政府同年拆除他的別墅兼電視節目工作室,沒收全部財產。但是,大多數被告自從2019年9月首場聽證會以來始終堅稱無罪。

You guys may remember Harun Yahya - dude's Miracles of the Quran programs were popular on Pakistani TV in the early 2000s. Well, he has recently been arrested for sex crimes. Also, he began preaching with scantily clad women he called his ''kittens''. pic.twitter.com/rw30kvnBTx