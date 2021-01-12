64歲邪教翁「爽擁1000名女伴」逞慾後逼吞避孕藥：我對女人充滿愛

▲土耳其宗教領袖奧克塔（Adnan Oktar，中間男性）於11日被判處1075年有期徒刑。（圖／翻攝Twitter@ElegantiaeArbit）

記者吳美依／編譯

現年64歲的土耳其宗教領袖奧克塔（Adnan Oktar）多次捲入性醜聞，11日因為性犯罪等罪名遭判處1075年刑期。他宣稱擁有將近1000名「女友」，而且「對女人充滿愛」，卻被指控性侵女性教徒，甚至逼迫受害者服用避孕藥，行徑惡劣。

綜合《衛報》、《阿納多盧通訊社》報導，奧克塔被指控詐欺、性侵、性虐未成年人、企圖從事政治與軍事間諜活動、協助美國穆斯林領袖居連（Fethullah Gulen）於2016年「策畫政變未遂」。儘管他怒斥外界對於其「性崇拜邪教」的說法是「都市傳說」，也否認與居連有所關聯，最終仍被定罪。

伊斯坦堡警方2018年發動突襲，逮捕奧塔克與236名教派成員。政府同年拆除他的別墅兼電視節目工作室，沒收全部財產。但是，大多數被告自從2019年9月首場聽證會以來始終堅稱無罪。

You guys may remember Harun Yahya - dude's Miracles of the Quran programs were popular on Pakistani TV in the early 2000s. Well, he has recently been arrested for sex crimes. Also, he began preaching with scantily clad women he called his ''kittens''. pic.twitter.com/rw30kvnBTx — Ghaura (@ghauraghaura) January 11, 2021

奧克塔不認同達爾文的演化論，使用筆名亞哈亞（Harun Yahya）出版書籍《創世論圖譜》（The Atlas of Creation），宣揚伊斯蘭神創論。他1990年代就因性醜聞受到社會關注，但仍持續佈道吸收信徒；其電視頻道A9於2011年首播以來，頻頻招致國內宗教領袖譴責，也時常被媒體監管機構「廣播電視最高委員會」（RTUK）罰款。

雖然奧克塔主張保守價值觀，身邊卻總是圍繞著穿著清涼、火辣的女性信徒，隨著輕快音樂翩翩起舞。他甚至稱呼這些女性追隨者是「小貓咪」。

▲奧克塔宣稱擁有近1000名「女友」。（圖／達志影像／美聯社）



相關案件開庭以來一直受到媒體密切關注。一位化名CC的女性證人17歲就加入教派，她出庭作證時指出，自己與許多女性多次遭到奧克塔性侵，其中一些受害者甚至被迫服用避孕藥。

奧克塔去年10月在聽證會上說，「我心中充滿對於女人的愛。愛是一種人性，也是穆斯林的特質……我非常強大」。他去年12月向首席法官宣稱擁有將近1000名「女友」，但被問及為何家中藏有6.9萬顆避孕藥時表示，那些藥物是用來治療皮膚疾病與經期不順。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

冬季乾燥必備！一瓶搞定肌膚問題