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WHO派10人小組赴武漢查病毒源頭！科學家撇清：不是在找罪魁禍首

▲▼武漢解除封城。（圖／路透社）

▲武漢被認為是病毒的源頭，WHO派員前往調查。（圖／路透社）

文／中央社

世界衛生組織（WHO）率領的專家小組將啟程赴武漢調查病毒源頭，隨行的德國科學家李德爾茲說，病毒也有可能來自中國以外，溯源目的是讓人類學到教訓，讓疫情不要再發生。

李德爾茲（Fabian Leendertz）任職於德國防疫主管機關羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute），他參與的世衛10人專家小組將於14日抵達中國。

李德爾茲出發前接受德國廣播電台（Deutschlandfunk）訪問時表示，世衛小組由不同專業人士組成，目的是調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的源頭。第一階段專家小組先到武漢，與當地專家討論研究進度，找出漏洞，第二階段才會提出假設與做出結論。調查需要時間，不大可能幾週後就看到成果。

▲▼武漢解除封城。（圖／路透社）

▲科學家表示，弄清楚病毒如何從動物傳給人類，才能學到教訓，讓這樣的疫情不要再發生。（圖／路透社）

身為人畜共通傳染病的專家，李德爾茲說，學界目前所知有限，對於武漢市場究竟是病毒最早從動物傳給人的地方或第一次爆發大傳染的地點沒有定論。

由於感染新型冠狀病毒後症狀可輕微，李德爾茲說，找到第一位感染者的難度非常高，因此他們到中國後會調查哪些動物身上有病毒，或找出傳染給人類的中間宿主、例如農場飼養的動物。

李德爾茲強調，科學家只看數據，世衛小組對病毒源頭持開放態度，「相當可能在中國，但也可能溯源到中國的邊界以外」。

他說，調查病毒源頭不是在找罪魁禍首，而是弄清楚病毒如何從動物傳給人類，學到教訓，改變人類的行為，讓這樣的疫情不要再發生。

世衛的專家小組原訂元月初啟程，因中國沒發簽證受阻，在世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）公開表達失望後，北京終於在今天同意放行。

 
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