全球首例！美動物園2大猩猩染疫...疑遭無症狀飼育員傳染

▲美國聖地牙哥野生動物園出現2隻大猩猩確診 。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國聖地牙哥野生動物園11日表示，園內至少有2隻大猩猩出現新冠肺炎症狀，疑似是遭到無症狀的染疫飼育員傳染。另一方面，加州為美國疫情最嚴重的地區之一，11日共有4971名患者在重症監護室。

根據CNN報導，聖地牙哥野生動物園11日透過新聞稿宣布，園內有3隻大猩猩自6日開始出現咳嗽症狀，8日的初步檢測中顯示2隻大猩猩體內有病毒存在。隨後美國農業部國家獸醫服務實驗室也在11日證實了檢測結果呈陽性。動物園表示，目前還無法確定大猩猩染疫後是否會出現嚴重惡化的情形，但正在持續密切觀察。

事實上，這是首次發現靈長類動物染疫的病例，早在先前就有研究指出，靈長類動物容易遭受新冠病毒的感染。動物園也指出，由於大猩猩是群居動物，因此目前園內所有大猩猩應該都暴露在病毒之下。

動物園執行主任彼得森（Lisa Peterson）說，染疫的大猩猩除了有咳嗽等症狀，整體狀況還不錯，獸醫也都隨時在旁觀察。據悉，一開始有3隻大猩猩出現相關症狀，經檢測後，確定其中2隻染疫，目前園方懷疑大猩猩是遭到一名無症狀的工作人員傳染。

加州為全美疫情最嚴重的地區之一，11日共有4971名患者在重症監護室。

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