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駕駛暴衝輾壓老媽媽！開門「又倒輾一次斃命」　留下丈夫和7兒女

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：影片請斟酌觀看

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西皮奧伊州南部皮科斯的一名婦女，日前上午走在路上突然遭一輛綠色自小客車從後攔腰猛撞。她被撞飛在地後隨即被車子輾進底盤下方，但慌張的車主急著下車，沒想到車子又倒退再輾過她一次，送到醫院最終被宣告不治身亡。

根據當地媒體報導，皮科斯溫科（Junco）附近的布朗庫堡路（Castelo Branco），一架路邊的監視攝影機拍下64歲康塞桑（Antonia Francisca da Conceicao）的最後身影。

當天上午10時05分，康塞桑走在布朗庫堡路上，她才剛出現在監視畫面裡，正要往路邊人行道上走去時，突然被後頭一輛綠色自小客車朝腰椎處直撞。她當場碰倒在車子的引擎蓋和擋風玻璃上，雙腳朝天，隨即滑下車頭前方，被還在行進中的車子衝撞倒地，再從上方輾過。

此時監視錄影畫面已經看不見康塞桑，自小客車則像行經礫石路一樣搖擺。車主因為過於慌張，踩煞車卻沒有原地停妥，反而倒車到一半慌亂下車，導致他連人帶車一起往後倒退，車子再次像行經礫石路般搖晃。

康塞桑再次出現在畫面中時已經無法移動，一旁路人上前查看情況，駕駛還在忙著穩住車身。康塞桑被送往醫院後很快被宣告不治，身後留下丈夫和7個孩子；當地報導指出，警方也已經逮捕肇事駕駛，血液酒測結果正常。

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