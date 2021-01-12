拜登上台倒數9天　美國務卿宣布：古巴是資助恐怖主義的國家

▲美國國務卿蓬佩奧宣布，古巴是資助國際恐怖主義的國家。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

川普政府在上任後致力於推翻前朝政績，將與古巴的關係凍結重回冰點是其中之一。距離拜登政府上任剩9天，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於美東時間周一（11日）宣布，古巴是資助國際恐怖主義的國家，應立即停止其行為。

根據美媒「NBC News」報導，蓬佩奧在9日的聲明中指出，川普政府自上任以來便專注在斷絕與古巴卡斯楚政權的往來。聲明指控卡斯楚政權在國內欺壓人民，並向委內瑞拉和整個西半球世界輸出各種謠言，「透過採取這項行動，我們將會再一次追究古巴政府的責任，並傳遞一則清楚的訊息：卡斯楚政權必須停止資助國際恐怖主義和顛覆美國司法。」

彭博社（Bloomberg）率先報導這項最新行動；2名匿名的國會消息人士向「NBC News」透露，國務院9日上午已向國會簡報。

古巴在20世紀上半葉與美國往來交流頻繁，在切格瓦拉與卡斯楚發起革命，進而在古巴施行共產主義後，兩國關係迅速降至冰點。1982年，美國總統雷根首次將古巴列入美國黑名單，此後37年均維持現狀。

直到歐巴馬政府進入第二任期後，於2015年成功力促美古關係正常化。然而打擊古巴也是川普當初競選的政見之一， 國務院選在川普政府下台前夕再把古巴放入黑名單，等於為即將上任的拜登政府設下一個巨大路障，讓其在重返歐巴馬時期政策的路上，再添一道難關。