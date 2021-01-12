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家樂福「躺米屁孩」589字道歉：我知說對不起沒用　被有心人放大了

記者葉國吏／綜合報導　

賣場家樂福近日又有一男子於賣場內騎著幼兒腳踏車險撞倒貨架商品，甚至躺在米袋上把腳翹高，離譜行逕再度引來網友撻伐。對此該男在事件曝光後已經向家樂福道歉，並在社群網頁Dcard上以他人帳號代發文道歉。

▲▼屁孩大鬧家樂福。（圖／翻攝Dcard）

▲屁孩大鬧家樂福。（圖／翻攝Dcard）

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一名網友在Dcard表示「家樂福又出事嘍」，並貼出多張限時動態影片，畫面中，可以看間一名身穿灰外套的男子騎著明顯不符合體型的幼兒腳踏車，硬是踩著踏板全力衝刺，將賣場當作私人遊樂場，不僅險些破壞商品還罔顧其他人安全，另外還將架上奶粉罐排成罐頭塔造型，甚至整個人直接躺在米袋上，將商品當作躺椅一樣，態度相當囂張，影片也挑釁寫著「玩太累還有地方休息，家樂福真貼心。」

▲▼屁孩大鬧家樂福。（圖／翻攝Dcard）

▲屁孩大鬧家樂福後發文道歉。（圖／翻攝Dcard）

幼稚行為引來網友撻伐，家樂福則透露其男子在影片遭曝光後已立刻致電道歉，並解釋會有該行為發生是因朋友起鬨，對此深感愧疚。而該男也在11日晚間於Dcard發文道歉，表示「我知道我不管說多少對不起都沒有用，願意去賠償及承擔所有一切責任。」以下為男子道歉全文：

此帳號非當事者帳號。
首先我先向家樂福以及社會大眾致上十二萬分的歉意
我是今日家樂福事件的當事者
此次行為不僅對家樂福的商譽造成傷害，也做了很不好的示範，受到社會大眾撻罰。
但當動態被在po dcard 的剛開始本人就已經明白此次行為的不妥，已經有到家樂福現場表示歉意跟願意承擔一切責任。
本人因為沒有dcard帳號，被朋友轉發然後po上網，完全不是為了要製造新聞也不是因為跟事情被新聞報出來後才要來做解釋。
事情是在快打烊的時候
第一個是騎腳踏車，因為貪玩想試試兒童腳踏車以成人的體型去騎乘，但萬萬沒有去想到會造成車體的損耗及破壞真的對不起；
第二件事疊奶粉二因為自以幽默的鈴鼓塔（靈骨塔）而利用奶粉罐疊成塔的形狀，這種低俗的玩笑我認真在反省中，真的很對不起；
第三躺米事件我發現到放米的地方有個很舒服的位置就擅自躺上去，雖然我躺一下馬上就下來了，但我沒想到有衛生的問題以及造成米的破壞和別人的觀感，我更不應該用輕浮的形容有地方休息，真的對社會及家樂福深深的抱歉。
披薩的事則跟我並沒有關係，我並沒有做這件事，卻好像被有心人放大了。
我知道我不管說多少對不起都沒有用，本人我也跟家樂福有做聯繫，願意去賠償及承擔所有一切責任。
經過這次的事件之後深深了解到自己的不對也不斷的在反省自己，未來的我會以這件事情警惕自己，不管在哪裡做什麼事情都會有人關注及放大，從今天開始真的希望不要再有類似的事情發生。
最後還是像家樂福以及社會大眾深深的道歉
對不起。

 
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