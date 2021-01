美台交往取消限制第一波！　 美駐荷大使邀台代表陳欣新使館會面

▲美國駐荷蘭大使率先邀陳欣新使館會面。(圖/翻攝自美國駐荷蘭大使推特「@usambnl」)

文/中央社記者唐佩君布魯塞爾11日專電

美國國務院9日宣布取消美台交往限制,今天美國駐荷蘭大使胡克斯特拉率先邀請駐荷蘭代表陳欣新前往大使館會面,並在社群媒體發文表示創造了歷史,以行動力挺台灣。

胡克斯特拉(Pete Hoekstra)今天在推特發文表示,今天創造了歷史,歡迎台灣代表陳欣新來大使館,很高興全球同事現在能夠接待來自充滿活力民主政體的朋友到大使館,文末並註記感謝台灣駐荷蘭代表處的友誼。

Made some history today: Welcomed Taiwan Representative Chen to our Embassy. Glad that our @StateDept colleagues around the world will now be able to host our friends from this vibrant democracy on our Embassy grounds. Thanks @Taiwan_in_NL for your friendship. pic.twitter.com/X4tsVY6jAB