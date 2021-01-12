對台灣改觀了嗎？巴黎街訪結果驚人　只有1人答出「珍奶發源地」

記者蔡儀潔／綜合報導

全球因新冠肺炎肆虐發生天翻地覆的改變，台湾因防疫的表現備受關注。法國、台灣文化交流粉專「法國的十萬個為什麼Pourquoi la France」近日在YouTube頻道推出影片，訪問巴黎街頭的民眾對台灣的了解，當談到「珍珠奶茶發源地」，受試者幾乎都猜不到是台灣；抗疫成功方面則是7個人中有5個有印象。

影片中顯示，巴黎民眾「對台灣的印象」答案包羅萬象，包括「台灣的科技技術發達」、「台灣的經濟與觀光」、「值得造訪的地方，自然人文都相當壯觀，那裡的人聽說很友善」。

▲有民眾對台灣所知甚少。（圖／翻攝自Youtube／法國的十萬個為什麼Pourquoi la France）

也有人坦承，對台灣所知不多。在「有一位女性總統」方面，不少民眾表示有耳聞、新聞曾報導過，但仍叫不出台灣的名字。不過有女性內閣及跨性別的數位政委讓他們對台灣多了一些概念，「地理課有教到亞洲四小龍，還有台灣政治很好，有一位女性總統相當罕見」。

當談及「珍珠奶茶發源地」，受試者幾乎都猜不到，答案包括日本、韓國、越南等，僅有一位住在瑞士的女子毫不遲疑說是台灣。對此她表示，是因為住所附近的珍珠奶茶店都會標註「來自台灣」，因此她非常了解。

對於台灣的防疫成就，一名戴著眼鏡的男子表示，原本所知甚少，但對於台灣被排擠於全球防疫圈外，仍有如此防疫成就，感到相當佩服。

至於台灣被排除在聯合國及世衛之外，一名毛帽男表示難以置信，「但台灣防疫表現這麼好，應該要讓台灣加入，WHO才知道要怎麼防疫」；一名棕髮女子表示，「台灣加油，或許艱困也不要放棄」；還有人直指「參加了也沒什麼用」。