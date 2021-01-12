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解除美台交往限制　蓬佩奧：經過考量後的決定

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿蓬佩奧進一步說明，解除美台交往限制並非倉促決定。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓11日專電

美國國務院9日宣布取消美台交往限制，被視為雙邊關係一大進展。美國國務卿蓬佩奧今天表示，他希望美方老早以前就這麼做，並強調這些並非倉促決定，而是經過考量後的作為。

蓬佩奧（Mike Pompeo）9日透過書面聲明，宣布取消美國長年為美台交往所自設的限制。據了解，前總統歐巴馬（Barack Obama）任內曾設下駐美代表處人員不得進入國務院、台方不得在雙橡園升旗，及美國政府機構內不得展示中華民國國旗等限制。

蓬佩奧今天於美國之音（VOA）總部發表演說，事後被美國之音台長芮里（Robert Reilly）問及此事。

芮里詢問，蓬佩奧近日與澳洲、加拿大與英國發表聯合聲明，譴責港府大規模逮捕泛民派人士，並且解除美台交往限制，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）也將訪問台灣，「你期望透過這些一連串作為達成什麼目標？」

蓬佩奧表示，他希望美方老早以前就這麼做，這些並非倉促的決定，而是經過考量後的作為。這些作法是捍衛並維繫美國自由之策略的重要一部分，以面對中共所帶來的挑戰。

蓬佩奧指出，如同他過去多次致詞所說，面對中共要「不信任且要查證」（distrust and verify）。他說，中共曾對香港人民許下承諾，最後卻違背；美中雙方針對台灣也有一系列「理解」，美方要確保中共遵守這些保證。

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