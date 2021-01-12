5天3個部長級人物辭職！美國會暴亂後　國土安全部代理部長求去

▲美國國土安全部代理部長沃爾夫先前被法官裁定非法就任。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國會大廈遭川粉和右翼分子闖入至今第5天，國土安全代理部長沃爾夫（Chad Wolf）於11日宣布辭職，成為第三位在國會暴亂後自請離職的部長級人物。第一位宣布請辭「割席」的是參議院多數黨黨鞭麥康諾（Mitch McConnell）之妻、運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）。

綜合外電報導，沃爾夫在一封給國土安全部職員的信中寫道，他辭職的其中一個原因是基於近期發生的暴亂事件，以及法院先前裁定他非法就任，後續繼續緊追他職位合法性的問題，「這些事件和疑慮，對移交政權這關鍵時刻國土安全部的重要工作，造成更多的分心。」

沃爾夫接著表示，對於要辭職一事他感到很難過，因為原先計畫要留任到拜登政府上台為止；他的辭呈已被批准，將在11日午夜生效。白宮拒絕對沃爾夫辭職一事回應。

這是國會大廈暴亂後5天內第三位部長級人物辭職，台裔運輸部長趙小蘭率先割席，她譴責暴亂，「這次攻擊深深困擾著我，我根本無法置之不理。」

第二個辭職割席的則是教育部長戴弗斯（Betsy DeVos），她抨擊川普助長暴力，讓國家陷入緊張局勢，「你的言詞在這種狀況中造成的影響是不會錯的，這對我來說也是一個轉折點（inflection point）。」