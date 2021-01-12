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印度神童曝2月「有驚人災難」！　預言影片兩度遭YouTube下架

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

印度14歲神童阿南德（Abhigya Anand）因為精準預言新冠肺炎疫情爆紅，而在最新預言中，他指出2021年2月受到六星連珠影響，恐怕會發生驚人的災難。不過，阿南德上傳至YouTube的影片受到網路審查影響，去年兩度因為不明原因遭刪除影片，讓他決定創立個人網站，網友們可以不用透過第三方管道，就能自由觀看他的影片。

▲印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

▼▲阿南德在官網上自曝影片遭YouTube刪除。（圖／翻攝自YouTube Conscience、abhigyaanand.com）

印度神童阿南德自曝影片遭YouTube刪除。（圖／翻攝自abhigyaanand.com）

阿德南2020年12月31日在YouTube上傳一段影片，宣布在大家的協助下，總算讓個人官方網站順利上線，網友可以直接註冊會員、關注最新影片發布狀況，不會再受到第三方社交媒體的網路審查影響。原來，阿德南先前上傳至YouTube的影片，因為受到網路審查影響，去年兩度因為不明原因遭到刪除，加上臉書、推特等知名社交媒體出現太多假帳號，這才決定乾脆自己架設一個網站，提供大家最直接的管道。

其實，年僅14歲的阿南德與妹妹對占星術、印度教經典《吠陀》（Veda）等相當感興趣，兩人過去在YouTube頻道分享多達850部影片，而最受關注的一部影片，是2019年8月22日發布的，內容精準預言新冠肺炎疫情，讓他一夜爆紅。

阿南德還曾分析，木星與土星在2020年12月20日完全相合，且會持續到2021年3月31日，這場危機的嚴重程度遠超過新冠疫情，後來英國便發現強大的新冠變種病毒株。而在最新預言中，他強調2021年2月因為太陽、月亮、水星、木星、金星、土星形成罕見的六星連珠，到時可能會發生驚人的災難，經濟甚至會在這一天全面崩盤。

▲▼印度疫情,新冠肺炎,COVID-19。（圖／路透）

▲阿南德2019年8月預言2020年將有災難發生，結果全球爆發新冠肺炎疫情。（圖／路透）

不過，阿南德的預言也並非完全準確，甚至受到各界權威人士的質疑。例如他預測2020年會發生第三世界大戰，並明確點出參與國家分別為美國、伊朗、印度以及巴基斯坦，但直到2021年都沒有發生。

對此，阿南德曾解釋，所謂的大戰是指人類對抗病毒的戰爭，他是透過占星術、印度教經典《吠陀》、簡單邏輯以及對這世界的基本理解來進行預測，雖然有些預言陸續被印證，但他也不希望世人因為預言而感到恐慌，並真切期盼疫情能早日結束。

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