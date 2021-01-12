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以為永遠不敢吃！韓國深V網紅第一次握雞腳慌了　抖喊：還活著

▲soyoun初嚐台灣滷味。（影／翻攝自YouTube／ソヨン SOYOUN） 

記者崔子柔／綜合報導

來自日本的韓籍辣妹網紅Soyoun去年來到台灣，她為了改變飲食習慣，主動嘗試不少夜市美食，這次她也買了滷味攤的多種品項來吃，初嚐雞腳的她忍不住喊，「天阿還活著」、「以為永遠不敢吃！」

Soyoun上月29日上傳她首次品嘗滷味的影片，她選了豬血糕、海帶、豬皮、豆干、雞腳等，老闆不但免費送她高麗菜還打折，讓她稱讚「台灣人真的好友善！」

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Soyoun表示，她沒想過這輩子會吃豬血糕，不過試了覺得自己愛上了，吃了豬皮覺得更偏好口感脆的，豆干則最得她歡心。

▲soyoun品嘗各種台灣美食。（圖／翻攝自Instagram／@__soyoun__）

Soyoun先用筷子夾起雞腳，不斷表示「不太敢吃」、「還是不敢吃」，多次夾起又放下，最後說服自己就是為了習慣台灣食物才買，改用雙手握起雞腳吃了起來。

Soyoun吃了幾口說「可以聞到很香的雞味」，以為自己永遠不敢吃的她，也改口說「我覺得還不錯，以後還想再買」，推薦大家來台灣一定要試試滷味，是韓國、日本都沒有的味道。

▼soyoun常分享在台灣的食記。（圖／翻攝自Instagram／@__soyoun__）

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