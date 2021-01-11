連70小時冰凍「變臉寒流」來了！雨冷→乾凍半個台灣探4°C極低溫

▲第三波寒流南下，越晚越冷 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

「這一波寒流真的有夠冷！」全台唯一災害預報士賈新興指出，新北市五股氣象站觀測資料顯示，這兩波寒流連續逐時平均氣溫低於10度，都長達70個小時。天氣風險公司總經理彭啟明也說，入夜之後越晚越冷，逐漸降到10度以下，這一次最低溫落在12日晚至13日晨（周二至三），台北市下探8度，雖然沒有上次冷，但西半部輻射冷卻影響更明顯，將達4度的極低溫。

彭啟明指出，極地冷空氣南衝台灣，這波寒流11日水氣多、中部以北濕冷，高山1500公尺以上下雪，越晚越冷，降到10度以下，12日水氣減少、轉乾降溫，這次不太一樣，陽明山降雪機會較低，預估12日晚至13日晨是最冷時候，台北市下探8度，沒有上次低，但西半部輻射冷卻更明顯，拉到4至5度，13日顯著回溫，之後有4天偏暖晴朗的天氣，北部將回到23度左右，舒服很多，不過周末又有另一波水氣及冷空氣移入，下周起逐步回溫。

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▲雨冷→乾凍，大雨、低溫特報齊發。



▲20縣市低溫特報！寒流+輻射冷卻影響西半部將現4度極低溫 。



中央氣象局11日下午4時許持續針對全台20縣市發佈「低溫特報」，受寒流南下影響，各地氣溫逐漸下降，12日至13日清晨非常寒冷，至12日局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，包含金門縣有6度以下氣溫；北北基桃、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣有持續10度左右或以下氣溫發生機率。

氣象局預報，隨著寒流持續南下，入夜之後中南部及花東也將陸續感受到寒意，到12日清晨高雄以北到花蓮局部地區有機會出現10度以下低溫，中部以北至花蓮可降至7、8度，其餘地區11、12度，白天高溫除了南部還有19度外，其餘區域皆低於15度，北台灣到宜花只有13度左右。

入夜至12日上午水氣尚多，氣象局指出，基隆北海岸及大台北地區有雨，中部、花東地區及南部山區也有局部降雨，到了清晨起開始逐漸減少，除了東半部地區有局部短暫雨外，其他地區、連同北部地區將會逐漸轉為偏乾冷的天氣型態。

氣象局預估，13日清晨寒流及輻射冷卻效應下，全台寒冷，台南以北及宜蘭低溫下探6到9度，其他地方約10到13度，白天起寒流減弱，氣溫逐日回升，高溫普遍可以回升至20度以上，西半部日夜溫差大。

氣象愛好「觀氣象看天氣」粉專則分析，由於這股大陸冷高壓中心偏南移動，中心將來到福建及台灣上空，不只帶來大量冷空氣，因處於冷高壓中心風速非常微弱，會有非常強烈輻射冷卻作用，預計12日晚至13日清晨會是這波最冷時候，台灣已受強冷空氣長時間影響，各地氣溫基礎低又受強冷空氣侵襲疊加輻射冷卻作用，桃園到台南之間的平原與淺山帶將出現極低溫，西半部平原及丘陵地帶將會出現5度或更低低溫，模式預報的台中市已有這反應，員林市甚至出現4度低溫，提醒民眾這次輻射冷卻條件非常好，務必密切注意。

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