超商工讀生轉行拉保險「兩年升主任」　30歲業務員10年拚出人生第一桶金！

▲超商工讀生轉行拉保險「兩年晉升主任」，30歲業務員10年拚出人生第一桶金。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

女力當道！鍾姓保險業務主任從7-11工讀生做起，她說，外界看煮咖啡、傳真機、列印、宅急便、結帳等工作很像很容易且彈性，學生都能上手，但其實不然，因為「妳什麼都要會」。

但也造就她樣樣當自強的性格，四年前轉行保險業後，兩年便晉升業務主任，還趕在30歲以前，迅速存到人生第一桶金；喜悅中也挫折難免，她分享，樣樣當自強的過程中也明白「最親近的人不一定會成為你的保戶」，但想退休無虞勢必得靠自己。

她分享，每聽到一個人身上沒存款就會覺得很害怕，曾有保戶分享每個月最少存3000元，按這樣試算，一年少說可存到3萬6，再按他出社會3年多來算，應該會有10萬，但這名保戶居然連這10萬都不到，甚至比預期更少，讓她直呼沒存款「真的蠻可怕」，好在自己大一就超前部署。

鍾姓保險業務主任指出，好在自己大一就開始打工存錢，「起初是把錢存到一個帳戶，大二的時候，開始去問哥哥有無認識保險業務員，想幫自己規劃儲蓄險」。

她表示，每個月扣除生活費，一部分醫療險，一部分買美元保單；以美元保單來說，一個月投入一萬台幣，等於年投入12萬台幣，「我的理財觀念自動自發，並沒有爸爸媽媽教我怎麼做，自己的目標就是想快速累積第一桶金」。

細分平時的資產配置，鍾姓業務員指出，40%存錢（買美元、基金）、50%生活費，也就是基本食衣住行育樂的開銷，剩下10%醫療保障。

身為保險業務員，接觸過不少案例的她，直言自己「透過10分之1去規劃醫療保障是最基本的」，因為若沒有這10%，發生任何風險可能剩下90%就沒有了。

「再怎麼健康，都不能保證不會有外力因素。」鍾姓業務員進一步補充，曾有客戶年紀輕輕就做業務，為自己存了一筆可觀的錢財，但有天不幸遇車禍，病房一天4,000元，必須住6天，身上裝鈦合金就要6,0000元，再加上全身麻醉會有後作用，醫生建議打一針，會讓麻醉藥退比較快，但一針就要8,000元，身上一張保險都沒有。

算下來12,000不等，鍾姓業務員強調，這名客戶身上存款也不夠支付，只能媽媽幫忙支付，家人口袋都是互通，誰沒規劃好，都會有連帶的關係，所以及早規劃很重要。

歲末年終，最欣喜的就是迎接辛苦一年的報酬，鍾姓業務員分享，每年年終獎金下來，也會秉持一貫的「三分法」，一半犒賞自己或安排進修，一半用來包紅包，「畢竟長大沒紅包，都要自己包給人家」；剩下的那一塊會想把它放大，於是存起來買美金或基金；她強調「最可靠還是要靠自己，想要老了之後享受怎樣的退休生活，現在就要拿出相對的累積」。