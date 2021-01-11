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外送員嫌小費230元太少　竟秒拎餐點轉頭走人！超慘下場曝光

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約一名男子透過外送平台DoorDash訂餐，豈料女外送員把餐點送抵門口後不肯離去，他這才發現原來外送員是想要額外小費。儘管他已經給了8美元（約新台幣230元）小費，女外送員仍嫌太少，直嗆車程40分鐘的送餐要給更多費用才合適，2人爆發口角，她最終直接拿餐點走人，讓男子感到震驚。外送平台表示，此人外送資格已被移除註銷。

綜合太陽報等外媒報導，該名男子2020年某日晚餐訂了外送，就在女外送員把餐點送抵家門口後，他先是向對方道謝，接著請對方把餐點放在門廊上即可。只不過，女子並沒有離去，反而再度按了門鈴，「我覺得，你沒有意識到餐點是從哪來的，所以我需要和你聊聊。」

男子起初感到相當困惑，上前詢問送餐過程是否發生其他事，隨後才意識到，對方是在抱怨小費。儘管他給了8美元小費，但對方還是嫌太少。女外送員表示，她花費40分鐘把餐點送來，「這非常遠，而且我把餐點提前送到」，仍希望男子能給更多小費。

▲▼ 外送員,外送。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女外送員表示，她開了40分鐘的車，把餐點提前送到，要求對方支付額外小費。（示意圖／取自免費圖庫pexels，圖中人物並非新聞當事人）

聽到這番話，他再度覺得奇怪，因為從餐廳到他家的車程只需15分鐘至20分鐘，直言如果覺得遠就不該接受訂單。但女子仍不領情，堅稱送餐車程需要40分鐘，「我認為你需要調整你的小費。」

男子最後也動怒，直說「我已經給了妳8美元小費」。隨後女外送員直接把他的話打斷，囂張嗆「我要把食物拿回來」，接著就拿著餐點走人，讓男子感到相當震驚。

這段過程全都被拍下來上傳YouTube，觀看次數超過50萬次，這讓網友紛紛留言表示「希望他能拿到退款」、「食物在車裡放了40分鐘？還想要小費？食物都冷掉了」。對此，外送平台DoorDash表示，類似不恰當行為無法容忍，已註銷該名外送員資格。

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