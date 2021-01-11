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彭博：台灣在川普身上「獲得意外盟友」　國際支持多於過去40年！

川普與蔡英文熱線，引發國際關注。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普在正式上任前與蔡英文曾有過歷史性的通電，當時引發國際極大關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美媒彭博社（Bloomberg）11日刊登一篇以「台灣在川普執政中獲得意外盟友」（Taiwan Found a Strange Bedfellow in Trump）為題的專文，內容提及川普擔任總統期間最大的諷刺之一就是，亞洲最自由、民主的台灣可能是他狹隘的世界觀中「最大的受益者」。然而隨著拜登即將上台，這種情況可能會結束。

彭博觀點專文寫道，儘管台灣擁有完全獨立的法律體系、外交自治與民主制度，卻很少有人敢稱台灣為一個國家，然而，為了分散美國國內政治的注意力，川普不斷刺激北京政府，同時提升了台灣的地位。

文章分析，川普在任期的最後一年，反北京的攻勢達到高潮。中國發現新冠病毒後北京政府的回避，與川普對疫情的笨拙處理，對比出台灣的早期有效防疫措施，快速傳向世界各地，雖然台灣似乎陶醉於這種鮮明對比，但這也可能是台灣未來面臨的最大風險。

▲▼ 左至右：蔡英文、川普、習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普任期最後一年間，美國反中情緒達到高潮，台灣的國際能見度也增加。（圖／達志影像／美聯社）

文中寫道，如果川普任內強調了「親台」與「反中」的緊密聯結，那麼拜登當選總統對北京採取更溫和的政策，就可能會讓台北重新受到冷落。但拜登政府也不太可能恢復歐巴馬時期的鴿派作風，因為即使是最天真的樂觀主義者也必須意識到，「讓中國加入國際組織，並不會讓它成為一個順從的國際公民。」

文章稱，台灣這4年來，從「志同道合的國家」獲得的支持比過去40年的任何時期都多，另一個原因是，北京方面的咄咄逼人讓台北看起來相對無害。在川普的領導下，中國受到全球關注，台灣領導人很高興地乘著這股善意的浪潮，受益於與中國的正面比較。

▲拜登、蔡英文。（合成圖／路透）

▲文章認為，未來拜登政府上台後，整體有利於台灣的情況可能會隨之結束。（圖／路透）

然而，文中也警示，如果台灣想要真正地在世界佔有一席之地，不能讓美國這樣的國家，把台北看作是更好版本（better version）的中國，或是對抗北京擴張主義的一個方便的堡壘，相反地，台灣需要讓世界認為這裡值得有它的自我描述，這與對抗中國的強硬政策無關。

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