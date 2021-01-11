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美媒爆料：川普不打算辭職！推特被封氣炸…倒數10天準備發動反擊

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲CBS指出，川普到現在仍認定所有針對他的彈劾言論都是黨派鬥爭的結果。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國會6日暴動引發朝野批評聲浪，現任總統川普成為眾矢之的，民主黨則是準備提案彈劾，試圖阻止他在2024年捲土重來挑戰白宮。但消息指出，川普現階段並沒有感受到任何要求他辭職的壓力，且無請辭打算，也不會把權力移交副總統彭斯，更計畫在任期最後10天針對封鎖他的社群平台公司發動反擊。

綜合美聯社、哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，川普持續詢問身旁的資深幕僚有關赦免自己的問題，且認定支持者6日攻佔國會大廈一事展現對他的愛，並非針對國家立法機構及民主國家體制而來，不論是起初或是整體上都覺得相當滿意。而這樣的誤解最終導致白宮及內閣官員接連走人及政府內部譴責聲浪。


▲支持川普的群眾在網路上嗆聲，20日將舊地重遊、故技重施。（圖／路透社）

如今川普任期只剩下10日，不但面臨著二次彈劾，且黨內外要求他下台的呼聲也越來越高，就連全球社群平台也出招，把他的私人帳號停權。但即便如此，他也沒有遞出辭呈的打算，毫無悔意，且因失去社群平台勃然大怒，現正計畫針對封鎖他的社群平台公司發動反擊。

共和黨消息人士透露，川普眼前二次彈劾威脅真實存在，除了面臨背後提供競選資金金主的壓力，一旦真的再次被彈劾，將成為美國史上首位被彈劾2次的總統。另個值得注意的是，這可能阻礙他2024年再度挑戰入主白宮。

▲拜登曾表示，現任總統川普決定不出席他的就職典禮是件好事，但歡迎彭斯到場。（圖／路透）

報導指出，副總統彭斯告知川普無權阻止國會認證拜登勝選後，2人再也沒有交談過，而川普幕僚們現正積極推動宣揚任內政績，包括促進中東和平、抗中等議題，試圖在任期最後展現出好的一面。

只不過，自從川普輸掉大選以來，基本上並沒有履行總統職責，反而在新冠疫情失控的同時，忙於大選舞弊陰謀論。依據美國廣播公司及易普索民調公司10日發布的調查，全美56%人民認為川普應該要在任期結束前下台，有67%受訪者認為，川普要為國會動亂負起一大部分責任。

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