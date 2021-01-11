確診新冠也無法假釋！首爾看守所超兇文件曝光...解釋：怕遭濫用

▲首爾東部看守所累計1200多人確診新冠肺炎。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾東部看守所傳出大規模群聚感染，目前共累計1200多名確診者，先前更有許多囚犯冒著被處罰的風險，也要向窗外舉牌求救，期望脫離充滿病毒的死亡地獄。不過又有消息指出，所方曾向受刑人施壓，表示就算被判定確診新冠肺炎（COVID-19），也不得申請暫緩執行刑罰，等於是為了維持看守所秩序，向囚犯們說謊。

根據韓媒《京鄉日報》獨家報導，首爾東部看守所近期透過通知文向受刑人表示，「以後若傳出受刑時確診新冠肺炎，將不會進行暫緩執行刑罰等相關程序，所有治療、管理將由所內專門處理；就算是出獄者，也得在所內接受管理，直到所有治療結束為止。」

▲受刑人痛批，「無能的法務部、無能的總統！」（圖／達志影像）

報導指出，其實首爾東部看守所並無權決定是否暫緩執行刑罰或羈押程序，僅能向相關機構提出建議，只有檢察官、法院才握有該權限，一旦認為持續羈押或執行刑罰可能有困難、或是認為太殘酷時，才有權宣布暫緩。

首爾東部看守所在通知文內一方面針對積極配合防疫政策向受刑人致謝，一方面卻又表示，「假設日後又發生新冠肺炎傳染，那麼各位受刑人回歸社會的時程將會延後，望各位能諒解。」

▲為降低看守所內人口密度，部份輕症患者移往其他監獄接受治療。（圖／達志影像）

不過先前法務部長秋美愛（추미애）才於1日在臉書上針對首爾東部看守所疫情擴散一事致歉，「將全面擴大假釋模範受刑人的規模，同時進行暫緩執行刑罰之程序，儘快降低所內收容囚犯的密度。」

針對上述情事，首爾東部看守所做出解釋，「先前決定暫緩執行（部分確診受刑人）刑罰時，傳出有囚犯為了出獄或暫緩執行刑罰，竟然故意不戴口罩，嚴重違反防疫規則。為了能及時阻止這種不恰當的行為、防堵疫情擴散，才會向所內的受刑人發佈通知文。」

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