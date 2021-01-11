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1歲半男童罹罕病！半邊手腳「腫大如10歲童」　媽泣：不想失去他

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▲提亞齊左側的手、腳異常肥大。（圖／翻攝自《TV9 Hindi》）

實習記者陳培鈞／綜合報導

來自土耳其布爾薩市（Bursa）的1歲半小男童提亞齊（Mahmut Efe Tiryaki），患有罕見的先天性靜脈畸形骨肥大症候群 ( Klippel-Trenaunay Syndrome )，左半邊的手、腳比另一側大上一倍的尺寸，且還在持續增長。由於乏金錢，難以負荷醫藥費，希望政府能伸出援手。小男童的父母迫切希望他獲得醫療援助，但因缺乏資金無法如願。

根據《TV9 Hindi》報導，小男童的21歲媽媽娜果（Nurgul Tiryaki）和27歲的父親錫南（Sinan Tiryaki），擔心提亞齊的情況可能會日漸惡化。娜果表示，不希望還沒看到提亞齊跑跑跳跳，就先失去他。她說，提亞齊若無法獲得更深入的治療可能會罹患癌症。錫南也表示，自己僅領最低薪資，經濟能力難以負擔兒子的醫藥費，盼政府伸出援手。

提亞齊不只單邊腳異常肥大，單邊手也有相同情況，導致他的單邊手腳的尺寸，就像個10歲孩子。目前約40%個案可經手術改善，但也有高達90%的復發率。娜果和錫南經濟條件不佳，無法給孩子更進一步的治療，使得他的手腳仍在持續增長。夫妻倆正設法籌措30萬土耳其里拉（約合新台幣113萬元），讓提亞齊能在伊斯坦堡私人醫院接受治療。

罹患先天性靜脈畸形骨肥大症候群的患者，會出現表皮的血管畸形、靜脈及淋巴系統的現象，加上軟組織及骨頭的增生，導致肢體的肥大(通常為變長及變大)。肢體的肥大，通常是靜脈血管及淋巴的異常，以及軟組織和骨頭肥大導致，且通常是單側、不對稱，還會影響到肢體末端(手腳指頭)。

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