刷卡繳保費「高回饋」泡湯！檢舉人找到了　理由曝光

▲過去民眾去銀行、刷卡繳指定保單的保費，最高可拿5%刷卡回饋金，據了解，未來將被全面禁止。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

過去持信用卡到銀行刷卡繳指定保單的保費，最高可拿５%刷卡回饋金；據了解，未來將被全面禁止，起因是一間傳統保經代公司向金管會檢舉有銀行違法銷售保險，擾亂市場秩序。

該公司控訴，有銀行保險銷售文宣，內容明指定持信用卡臨櫃買保險，就可享受3%回饋，但致電向該銀行查詢，卻得到「公司開會討論並無違法」，讓他覺得無意改善，後又向銀行稽核室反映希望改善，仍抗議無效，最後只好向金管會檢舉。

該公司表示，客戶使用某銀行指定信用卡想要購買新契約保險，但向其他公司業務員購買，無法享有3%回饋，只有到指定銀行臨櫃購買才可以；如此銷售，要向特定對象購買，待其領到佣金，客戶才可享3%回饋，等同錯價、退佣銷售。

針對該業者投訴刷卡繳指定保單才能有回饋恐讓「業務員銷售保險立足點不平等」；金管會保險局已在年初發函，要求各銀行保經代需調整，並強調，要保戶以自家特定信用卡刷保費，再回饋保戶較高比率的刷卡金，視同錯價、放佣，是「不當方法經營」，未來若抓到證據將開罰。

有銀行業者表示，刷卡繳保費享回饋「整體來說沒有違法，但有疑慮」，所以金管會才會來函給各家銀行，希望在機制上都能一視同仁。