北韓金與正慘失寵！遭政治局除名...跌下神壇原因曝：金正恩忌妒

▲金與正未入選政治局委員名單，恐與金正恩不滿其表現有關。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）在10日勞動黨第8次全國大表大會時，擁戴最高領導人金正恩為勞動黨總書記，至於其胞妹、勞動黨第一副部長金與正原本身居政治局候補委員，卻反而在最後不僅未入選至委員名單內，連候補委員名單也未入列，南韓情報當局先前預測金與正今年可能進入核心決策圈的說法遭到推翻，其身勢形同「失寵」狀態。

先前以南韓為首的國際社會認為金與正是掌握北韓最高權力的「第二把交椅」，此點恐怕早觸怒金正恩敏感神經，且金與正過去一年來在對南韓、對美國的外交成績招致金正恩失望，認為表現不及其心腹趙甬元（조용원），因此才決定予以降級，退出政治局決策圈。

不過專家也解釋，金與正為尊貴的「白頭山血統」出身，加上身為金正恩唯一的胞妹，其在國內的威嚴與形象應不至於墜地，很可能是被派任掌管新設機關。

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▲2018年4月板門店兩韓峰會，金與正隨侍在側，被外界認為是北韓第二把交椅。（圖／達志影像／美聯社）

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，回顧金與正近來的崛起史，2018年2月前往南韓參加平昌冬季奧運，與南韓總統文在寅、第一夫人金正淑一同觀賽後，便開始受國際矚目；同年4、5、9月南北韓元首峰會時，其隨侍金正恩在側的模樣令全球印象深刻；2019年擔任第一副部長後開始總括對南韓外交事務；去年4月成為政治局候補委員。

去年6月時，金與正針對南韓境內脫北者公民團體向北韓施放反體制傳單氣球一事震怒，並親自指示斷絕兩韓通訊往來，甚至炸毀開城工業區的兩韓聯合辦事處，在壓迫南韓上展現積極攻勢；7月時還以自身名義否決再次召開川金會的可能性，同時要求美方能給予美國獨立紀念日的DVD。

不僅如此，在金正恩前往外地或災區視察時，也能屢次在官方公開的相片中見到金與正的身影，在外交、國防、內政上皆展現出獨特影響力。

而去年8月時，南韓國家情報院在某場質詢時也坦承，有跡象顯示金與正已獲委託掌管國政，以分散金正恩的統治壓力。

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▲去年10月，金與正曾伴隨金正恩前往江原道金化郡災區視察。（圖／達志影像／美聯社）

種種事件與跡象，使得南韓國家情報院在去年11月時透露，金與正可能在第8次全代會上，被授予符合其地位的黨內職責。然而從北韓官媒今（11）日的報導來看，此說法如今自然是遭到打臉。

南韓慶南大學遠東問題研究所教授林乙出（임을출）分析，「金正恩可能在此次人事遴選上，判定胞妹金與正展現的成果遠不及趙甬元。不過就其天生的白頭血統，未來若是遞出其他成果，仍有受重用的可能。」

南韓經濟社會研究院外交安保中心長申範澈（신범철）表示，「過去一年金與正在新冠防疫控管、對南韓與對美國外交事務與其他內政事務上並未拿出具體成果與實績才遭到究責，且在國際上的地位躍升至北韓國內掌權的第二把交椅，儼然觸動北韓當局敏感神經，因此才有如此人事變動，算是金正恩嚴格控管金與正地位攀升的速度。」

外界也分析，北韓近期新設類似國家安全會議（NSC）的組織，專門統籌對南韓等外交與國防安全事務，而該組織目前正交由金與正秘密管理。

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