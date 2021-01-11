川普拒出席就職典禮　「一觸即發」的核足球如何交接拜登？

▲美國歷任總統出行時，都會由專人提著核武公事包「核足球」隨侍在側。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國民主黨總統當選人拜登即將於20日正式就任，不過總統川普日前卻閃電宣布將不會出席就職典禮，引發外界熱議。由於川普拒絕出席，總統宣誓就職時，俗稱「核足球」的「核武庫指揮與控制器」該如何移交，也成了一大問題。

根據《商業內幕》報導，川普8日表態拒絕出席拜登的就職典禮，然而如果他不出席，代表總統核打擊權力的「核足球」的移交方式也成了難題。美國科學家聯盟的核武器專家克里斯坦森（Hans Kristensen）表示，「這是個好問題，以前從未發生這種情況，從來沒有哪位總統拒絕出席下任總統的就職典禮。」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



美國總統擁有執行核打擊的權力，無論他走到哪裡，都會有一名提著黑色公事包的軍事助手隨侍在側，而公事包裡放得就是俗稱的「核足球」。自甘迺迪總統之後，每一任美國總統身旁都有著這麼一位軍事助手，讓三軍總司令能夠隨時隨地指揮美國的核力量，即使當下不在實際的指揮與控制中心。

儘管川普曾狂言，「我的核按鈕比任何人的都還大。」然而實際上公文包內裝的其實並不是「按鈕」，而是各種通訊工具、代碼以及印有身分驗證碼的卡片，讓總統能夠隨時使用該密碼與公事包中的工具，向軍方證明自己的身分，並下令執行核打擊。

核足球的移交通常會在新任總統宣誓就職時進行，並由前任總統的軍事助手將公事包交給新任命的軍事助手，當然所有動作並不會在「公開的場合」進行。然而一旦川普不出席就職典禮，那麼移交的程序將會有所改變。對此，五角大廈證實，一切都有在計畫，但卻不願多透露細節。

►聽Podcast掌握國際局勢

►BT21陪妳滋潤雙手、臉蛋彈潤