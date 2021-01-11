印尼潛水軍曝打撈進度！範圍再縮小　入水撞擊「飛機破裂解體」

記者張寧倢／編譯

印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）編號SJ182客機9日下午墜毀，相關部門10日確定先前接收到訊號是由黑盒子所發出，因此確定班機失事海域為爪哇海，目前部分機身碎片、人體屍塊與物品已被打撈上岸。而印尼官員11日表示，飛機可能在撞擊水面時破裂，因為如果是在空中爆炸，碎片會分布得更廣。

▲印尼特殊搜救小組（Basarnas Special Group）投入潛水員搜索。（組圖／路透）

根據路透報導，印尼當局派遣潛水部隊協助搜救，現場一名海軍潛水員表示，隨著天氣狀況改善，搜索工作將於周一（11日）恢復，第一天從主要座標處周圍1~1.5公里開始搜索，外部區域已經完成搜查，「今天可以將搜索區域縮小至距離事發地點200~500公尺的範圍。」

▲▼相關單位已打撈到多件物品與機身殘骸，其中包含一個渦輪零件。（圖／路透）

印尼國家運輸安全委員會（KNKT）調查員尤托莫（Nurcahyo Utomo）表示，當局希望能在今天之內找到黑盒子，且有鑑於目前發現的殘骸散落於相對狹小的水下區域，代表飛機墜海之前可能是完整的，卻在撞擊水面時破裂。據報導，飛機的其中一個渦輪於10日已被打撈起，並運回位於雅加達的港口。

報導指出，失事班機上有12名機組人員與50名旅客，全部人員都是印尼籍，其中還包含10名兒童。航班追蹤服務機構Flightradar24表示，飛機於當地時間9日下午2時36分起飛後，在4分鐘之內快速爬升1萬900英尺（約3320公尺），然後開始急速下降，21秒後停止傳送訊號。

▲印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）編號SJ182客機9日失事墜海，失蹤者家屬痛哭。（圖／路透）

目前還未找到飛機急墜原因的直接線索，安全專家稱，大多數的航空事故都是由綜合因素所導致，查明原因可能需要數月時間才能確定。此次事故是印尼自2018年獅航（Lion Air）空難以來的最大事故，當時一架波音737 MAX 8機型、編號JT610班機因自動防失速系統故障，不幸墜海，造成189人死亡。

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