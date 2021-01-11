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機長曾抱怨太匆促…還向3兒致歉！30年經驗受人敬重　卻魂斷爪哇海

▲▼印尼失事航班機長阿夫萬（Afwan）。（圖／翻攝自Facebook／Ikatila）

▲印尼失事航班機長阿夫萬（Afwan）。（圖／翻攝自Facebook／Ikatila）

記者張方瑀／綜合外電報導

印尼廉航三佛齊航空（Sriwijaya Air）SJ182班機9日在爪哇海墜毀，機上62人至今失聯，當局目前已打撈到部份機身殘骸與屍塊。機長阿夫萬（Afwan）的家屬透露，他當天非常匆促地出門，還抱怨來不及將襯衫燙整齊；而這場空難也替印尼航空業的飛安，再度打上問號。

根據BBC報導，阿夫萬的姪子馬哈迪希卡（Ferza Mahardhika）表示，現年54歲的阿夫萬是空軍退伍，加入商務飛行已超過30年。失事當天，他非常匆忙地出門，還一邊抱怨自己沒有時間將襯衫燙整齊，還向三個孩子道歉，因為不能繼續陪他們。

阿夫萬的家人和同事說，他是非常虔誠的穆斯林，時常幫助社區的人們，在當地是非常德高望重的人。阿夫萬的社群大頭貼是一張超人祈禱的圖片，上面寫著，「不管你飛多高，如果你不祈禱，你將永遠也到不了天堂。」

《紐約時報》指出，阿夫萬駕駛的波音737-500型班機，機齡已高達26年，需要進行定期維護；尤其受到新冠肺炎疫情影響，許多飛機在過去一年都未啟航，監管機構也曾警告，部分波音737機型若無每周定期飛行，就必須檢查氣閥是否有腐蝕的狀況。

《紐約時報》直言，印尼的航空業是全球最危險的航空之一，幾乎每年都會發生重大空難，而新冠肺炎疫情也讓該國航空業的聲譽與財務狀況出現困難；業內人士指出，隨著印尼廉價航空業迅速擴張，但政府的安全和營業標準卻沒有跟上腳步，才會不斷釀禍。

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