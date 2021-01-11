美軍方警告：拜登就職日可能爆「恐怖威脅」　已查獲長槍、汽油彈

▲陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）向一名議員表示，國防部意識到潛在恐怖分子的威脅。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國一名民主黨眾議員透露，陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）向他表示，五角大廈意識到潛在恐怖分子可能在拜登就職典禮當天，帶來進一步的恐怖威脅，另外，由於川普支持者6日襲擊了國會大廈，目前至少已有25起恐怖主義案件被立案調查。

▲支持川普的群眾在網路上嗆聲，20日將舊地重遊、故技重施。（圖／路透社）

根據彭博社報導，美國陸軍部長麥卡錫向民主黨眾議員克勞（Jason Crow）表示，已查獲了長槍、汽油彈、爆炸裝置與束線帶，這可能代表一場更大的災難，五角大廈在當選總統拜登20日的就職典禮之前，就已經意識到潛在恐怖分子可能帶來的進一步威脅。

華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）於10日致信，要求國土安全部（DHS）代理部長沃爾夫（Chad Wolf）加強安保，「鑒於國會大廈的混亂、傷亡情況，20日的第59任總統就職典禮需要採取與以往就職截然不同的方式。」

▲華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser）表示，這次就職典禮將用與以往截然不同的方式看待安保問題。（圖／路透）

鮑澤要求聯邦調查局（FBI），需向負責確保活動安全的機構與官員提供每日情報簡報，國家公園管理局應取消11日至24日期間的所有公眾集會許可證，且不再發出新的許可證。

此外，鮑澤同時建議，DHS應延長特別活動的協調期間至同一日期區間，並將國會大廈與場地納入安全範圍。克勞表示，執法部門與國防部已經作好應對小規模暴力的準備，並建議麥卡錫審查就職典禮的安保人員，以確保他們不會同情恐怖分子，而麥卡錫也同意採取「額外措施」。

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