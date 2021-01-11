　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍方警告：拜登就職日可能爆「恐怖威脅」　已查獲長槍、汽油彈

▲▼陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）向一名議員表示，國防部意識到潛在恐怖分子的威脅。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國一名民主黨眾議員透露，陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）向他表示，五角大廈意識到潛在恐怖分子可能在拜登就職典禮當天，帶來進一步的恐怖威脅，另外，由於川普支持者6日襲擊了國會大廈，目前至少已有25起恐怖主義案件被立案調查。

▲▼支持川普的群眾在網路上嗆聲，20日將舊地重遊、故技重施。（圖／路透社）

▲支持川普的群眾在網路上嗆聲，20日將舊地重遊、故技重施。（圖／路透社）

根據彭博社報導，美國陸軍部長麥卡錫向民主黨眾議員克勞（Jason Crow）表示，已查獲了長槍、汽油彈、爆炸裝置與束線帶，這可能代表一場更大的災難，五角大廈在當選總統拜登20日的就職典禮之前，就已經意識到潛在恐怖分子可能帶來的進一步威脅。

華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）於10日致信，要求國土安全部（DHS）代理部長沃爾夫（Chad Wolf）加強安保，「鑒於國會大廈的混亂、傷亡情況，20日的第59任總統就職典禮需要採取與以往就職截然不同的方式。」

▲▼華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser）。（圖／路透）

▲華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser）表示，這次就職典禮將用與以往截然不同的方式看待安保問題。（圖／路透）

鮑澤要求聯邦調查局（FBI），需向負責確保活動安全的機構與官員提供每日情報簡報，國家公園管理局應取消11日至24日期間的所有公眾集會許可證，且不再發出新的許可證。

此外，鮑澤同時建議，DHS應延長特別活動的協調期間至同一日期區間，並將國會大廈與場地納入安全範圍。克勞表示，執法部門與國防部已經作好應對小規模暴力的準備，並建議麥卡錫審查就職典禮的安保人員，以確保他們不會同情恐怖分子，而麥卡錫也同意採取「額外措施」。

更多國際新聞
►搭機前閃過「印尼空難」！他嫌新冠篩檢費太貴　讓一家八口逃死劫
►美台交往限制取消　拜登陣營：落實台灣關係法與一中政策
►遺體塞滿火葬場！捷克疫情淒慘　隔幾分鐘就送來「COVID棺材」

聽Podcast掌握美選及國際局勢

DeMon BT21熱銷保養組合，滋潤雙手、臉蛋彈潤

ET快訊
快訊／到關仔嶺溫泉區登山　1男突倒地送醫身亡
快訊／宜蘭火燒車　車內發現1人1犬2具焦屍
汪小菲為何要娶台北人？大S婆婆隔10年「鬆口真相」
好市多又見特價夯品！「喪屍式搶購」人手扛一包
快訊／花蓮又1警突昏迷倒地　裝葉克膜搶救中
新北正妹消防員跪坐舉牌「找乾爹」　被罵翻急刪文

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

暴力川粉闖國會　機智警隻身引誘群眾「走錯路」獲讚英雄

拜登11日施打「第2劑」新冠疫苗　就職之前完成接種！

南韓2月開打新冠疫苗！傳軍方已接掌疫苗「運輸任務」

美軍方警告：拜登就職日可能爆「恐怖威脅」　已查獲長槍、汽油彈

快訊／日媒驚爆：東奧18日宣布取消！　擬再申辦2032年奧運

印尼空難「海底殘骸」首曝光！金屬碎片四散　飛機撞擊水面解體

機長曾抱怨太匆促…還向3兒致歉！30年經驗受人敬重　卻魂斷爪哇海

美紓困法案藏玄機　限情治單位180天內交UFO報告

印尼潛水軍曝打撈進度！範圍再縮小　入水撞擊「飛機破裂解體」

哈利梅根爆「6月回英國」替女王慶生！卸任後首次公開與王室亮相

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

正妹「穿比基尼」衝合歡山！　-3°C雪地拍辣照：留給子孫看

2分鐘噴4800！換車道沒打方向燈連收4罰單　高雄女：根本檢舉魔鬼

恐怖左轉畫面曝光！運將驚喊「A柱擋住我」撞死28歲台積電工程師

李友廷首次合作熊仔非常滿意　急cue記者：幫我查一下他什麼星座

暴力川粉闖國會　機智警隻身引誘群眾「走錯路」獲讚英雄

拜登11日施打「第2劑」新冠疫苗　就職之前完成接種！

南韓2月開打新冠疫苗！傳軍方已接掌疫苗「運輸任務」

美軍方警告：拜登就職日可能爆「恐怖威脅」　已查獲長槍、汽油彈

快訊／日媒驚爆：東奧18日宣布取消！　擬再申辦2032年奧運

印尼空難「海底殘骸」首曝光！金屬碎片四散　飛機撞擊水面解體

機長曾抱怨太匆促…還向3兒致歉！30年經驗受人敬重　卻魂斷爪哇海

美紓困法案藏玄機　限情治單位180天內交UFO報告

印尼潛水軍曝打撈進度！範圍再縮小　入水撞擊「飛機破裂解體」

哈利梅根爆「6月回英國」替女王慶生！卸任後首次公開與王室亮相

暴力川粉闖國會　機智警隻身引誘群眾「走錯路」獲讚英雄

7貓圍桌開飯！隔壁2歲弟自動「躺地喝奶」　媽傻：這樣比較好喝？

「被盧去佛堂求道」狂拒沒用　房東嗆：又再推拖！內行1神招回擊

富邦盃少棒／吳柏毅扛大勇投手要角　王宜民重視品格教育

暖毛孩陪伴療養院爺奶「打開寂寞的心」　熱情討摸幫助人找回笑容

客家庄買飲品！她一喝「茶香回甘」驚呆　網大推：台灣神飲

吳東融首披龍袍「從小就穿紅色」　最想對決前隊友德保拉

快訊／關仔嶺溫泉區寒天傳命案　男登大凍山突倒地送醫身亡

醫師「再晚就要氣切了」　女星王瑋瑜延誤治療險出事

Burberry童裝重返台灣！　3萬抗寒風衣列必收No.1

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

國際熱門新聞

火葬場遺體燒不完！捷克疫情淒慘

美台限制取消　拜登陣營回應了

嫌篩檢費太貴　他神閃印尼空難

她攜孩登上失事班機　燦笑照惹淚

即／北韓擁戴金正恩為「總書記」

住院感覺有人偷窺　通風口有人臉

免膠帶紙箱20年不壞！靠1設計

芝加哥隨機槍擊　陸博士生遭爆頭

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

3歲女童慘餓9小時！只穿內衣挺過零下18.5度低溫

4男全是菲空姐閨蜜　出遊照曝

彈劾川普！民主黨擬3天內提出

「坐好友身上搖」知名女星19秒外遇片瘋傳

露點人妻羞認：照片都是老公拍的

更多熱門

相關新聞

美大使訪台　別讓習大不開心！

美大使訪台　別讓習大不開心！

即將卸任的美國國務卿蓬佩奧日前宣佈，美駐聯合國大使克拉夫特將於近日訪台，會見蔡總統與外交部長，並於外交及國際事務學院發表演講。消息一出，深藍人士可打翻了醋曇子，跳腳大罵者有之，狂酸無用者有之。黨主席江啟臣曾宣示國民黨也要親美，對此事樂觀其成。

永裕興18號10船員失聯　「巡護八號」出發搜救

永裕興18號10船員失聯　「巡護八號」出發搜救

川粉國會暴動　終結川普政治生命

川粉國會暴動　終結川普政治生命

美法案藏玄機　情治單位限期交UFO報告

美法案藏玄機　情治單位限期交UFO報告

黃金期貨下跌4％、白銀期貨重挫10%　2大原因嚇倒貴金屬市場

黃金期貨下跌4％、白銀期貨重挫10%　2大原因嚇倒貴金屬市場

關鍵字：

美國五角大廈國防部陸軍拜登就職典禮川粉恐怖分子北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

泫雅脫了！　男友裸身下面一大包

17歲少女遭淫辱　竟是親媽恐怖設局

22歲男看一眼遭砍死託夢：好想見媽　母子17年後靈堂見

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

第3波寒流Online！藍紫5°C急凍3天

好市多又見特價夯品！「喪屍式搶購」人手一包

2021更慘？YouTuber預言：一半人會死

主僕1年內都胖5kg　對比圖網笑翻

寵妻警夫送小孩學跆拳道！老婆竟激戰24歲鮮肉教練

考全校第一被疑作弊　13歲妹輕生

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

更多

最夯影音

更多
D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合
五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面