　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈利梅根爆「6月回英國」替女王慶生！卸任後首次公開與王室亮相

▲英國王子威廉與妻子凱特（Kate Middleton），哈利與妻子梅根（Meghan Markle）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利與梅根傳出將於6月返回英國替女王慶生。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

英國哈利王子與妻子梅根2020年卸下王室職務後，便搬到美國加州定居，然而受疫情影響，就連聖誕節也沒有回到英國與其他王室成員團聚。如今有外媒爆料，哈利與梅根打算在6月返回英國，參加女王的95歲生日皇室大遊行，而這也將會是他們放棄王室頭銜後，首次公開與其他王室成員公開亮相。

根據《星期日泰晤士報》引述消息人士報導，哈利王子與梅根計畫於6月帶著兒子亞契返回英國與其他王室成員團聚。據悉，兩人將有可能參加伊莉莎白女王的95歲生日大遊行與皇家閱兵式，屆時將會是兩人卸下王室職位後，首次與英國王室成員的公開會面。兩人最後一次公開與王室成員出席王室活動是在2020年3月於西敏寺舉辦的英聯邦日慶典。

▲▼淡出英國王室的哈利王子與梅根。（圖／達志影像／美聯社）

▲淡出英國王室的哈利王子與梅根。（圖／達志影像／美聯社）

此次女王生日皇家大遊行將會是英國疫情爆發來，首次舉辦的全國性慶祝活動，不過根據6月的疫情發展情況，仍有調整行程或是縮小規模的可能。王室相關人員表示，「但我們還是希望能夠順利舉行。」據了解，許多王室成員都很期待能夠透過這次的機會見到哈利、梅根以及他們1歲的兒子亞契。

哈利與梅根已經辭去王室職位長達一年，在那之後，兩人先後與Netflix、Spotify等企業簽訂合約，推出獨家的節目與Podcast內容。不僅如此，兩人也在美國加州置產，種種跡象都顯示，兩人不太可能以「官方身分」返回王室。不過王室專家也表示，哈利王子與家人的關係相較先前的確有所緩和。

►聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
男星封視帝小三同時得視后　正宮台下冷臉「真實反應」全被拍
快訊／GOT7確定不續約！JYP官宣：結束7年緣分
超過96噸美豬已進入市面　食藥署最新「豬肉儀表板」曝光
周杰倫爆賣掉淡水愛巢！超豪華內裝全曝光
離婚炫耀「我單身了」1個月車禍亡　北市男後宮秘密全曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

機長曾抱怨太匆促…還向3兒致歉！30年經驗受人敬重　卻魂斷爪哇海

美紓困法案藏玄機　限情治單位180天內交UFO報告

印尼潛水軍曝打撈進度！範圍再縮小　入水撞擊「飛機破裂解體」

哈利梅根爆「6月回英國」替女王慶生！卸任後首次公開與王室亮相

文在寅發表新年演說！承諾2月全民「免費接種」疫苗：南韓會贏

美台交往限制取消　薛瑞福：為雙邊關係新局打下基礎

她攜孩登機PO文「要回家了」…竟遇航班急墜入海！燦笑照瘋傳惹淚

芝加哥隨機槍擊4死3傷！中國博士生遭近距離爆頭　槍手自拍影片曝

外媒：中國刪除逾300項研究資料　含武漢病毒研究所！疑掩蓋真相

快訊／北韓擁戴金正恩為「總書記」...金與正慘遭政治局除名

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

正妹「穿比基尼」衝合歡山！　-3°C雪地拍辣照：留給子孫看

2分鐘噴4800！換車道沒打方向燈連收4罰單　高雄女：根本檢舉魔鬼

恐怖左轉畫面曝光！運將驚喊「A柱擋住我」撞死28歲台積電工程師

李友廷首次合作熊仔非常滿意　急cue記者：幫我查一下他什麼星座

機長曾抱怨太匆促…還向3兒致歉！30年經驗受人敬重　卻魂斷爪哇海

美紓困法案藏玄機　限情治單位180天內交UFO報告

印尼潛水軍曝打撈進度！範圍再縮小　入水撞擊「飛機破裂解體」

哈利梅根爆「6月回英國」替女王慶生！卸任後首次公開與王室亮相

文在寅發表新年演說！承諾2月全民「免費接種」疫苗：南韓會贏

美台交往限制取消　薛瑞福：為雙邊關係新局打下基礎

她攜孩登機PO文「要回家了」…竟遇航班急墜入海！燦笑照瘋傳惹淚

芝加哥隨機槍擊4死3傷！中國博士生遭近距離爆頭　槍手自拍影片曝

外媒：中國刪除逾300項研究資料　含武漢病毒研究所！疑掩蓋真相

快訊／北韓擁戴金正恩為「總書記」...金與正慘遭政治局除名

LIVE／真理大學2度換鎖臺文館擋名譽館長　張良澤親上火線說明

寒流持續發威！桃園3人「如廁一半」倒地…全台5天累積149人猝死

96公噸美豬來了！　「豬肉儀表板」掛0後緊急更新

NFL／聯會分區賽對戰出爐　布朗睽違26年打進第2輪

全聯搶福袋商機「頭獎首度開放投票」　保時捷或特斯拉18日前你決定

住警器小兵立大功　林明溱動支1500萬採購至少5萬5千家庭受惠

首購看中「46年學區房」！她擔心銀行給貸成數不高　內行曝關鍵

孫德榮不滿《舞力全開》換主持人開轟　Gino返前東家錄影尷尬回應

辦完五月天演唱會　桃園棒球場草皮、看台開始整建

臘腸狗流出餐椅睡成「吊香腸」　媽嚇壞：史上最恐怖！

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

國際熱門新聞

火葬場遺體燒不完！捷克疫情淒慘

美台限制取消　拜登陣營回應了

嫌篩檢費太貴　他神閃印尼空難

即／北韓擁戴金正恩為「總書記」

她攜孩登上失事班機　燦笑照惹淚

住院感覺有人偷窺　通風口有人臉

免膠帶紙箱20年不壞！靠1設計

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

3歲女童慘餓9小時！只穿內衣挺過零下18.5度低溫

4男全是菲空姐閨蜜　出遊照曝

彈劾川普！民主黨擬3天內提出

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

「坐好友身上搖」知名女星19秒外遇片瘋傳

菲空姐狂歡趴畫面曝　激吻公主抱嗨翻

更多熱門

相關新聞

「脫英」插曲！梅根當不了英國人

「脫英」插曲！梅根當不了英國人

英國王子妃梅根2018年5月嫁給哈利王子後，原本有意申請公民身分，如今卻因未能符合「住在英國至少3年、此期間待在海外天數少於270天」的條件而失去資格。另外，根據《每日快報》（Daily Express）最新民調指出，高達96％民眾認為哈利應該放棄王位繼承權。

一世代哈利新戀情　穩交大10歲女星

一世代哈利新戀情　穩交大10歲女星

哈利王子出席國殤日　女王秒打槍

哈利王子出席國殤日　女王秒打槍

哈利脫離王室「首張聖誕賀卡」曝光！兒子亞契超吸睛

哈利脫離王室「首張聖誕賀卡」曝光！兒子亞契超吸睛

哈利梅根攜手Spotify確定進軍Podcast界！

哈利梅根攜手Spotify確定進軍Podcast界！

關鍵字：

梅根哈利英國王室

讀者迴響

熱門新聞

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

17歲少女遭淫辱　竟是親媽恐怖設局

22歲男看一眼遭砍死託夢：好想見媽　母子17年後靈堂見

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

第3波寒流Online！藍紫5°C急凍3天

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

2021更慘？YouTuber預言：一半人會死

考全校第一被疑作弊　13歲妹輕生

主僕1年內都胖5kg　對比圖網笑翻

寵妻警夫送小孩學跆拳道！老婆竟激戰24歲鮮肉教練

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

泫雅脫了！　男友裸身下面一大包

藥師嘆口罩已崩盤：連政府都在搶市場

五寶爸2次放鳥現身　佛心老闆仍給機會

更多

最夯影音

更多
D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合
五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面