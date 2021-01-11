芝加哥隨機槍擊4死3傷！中國博士生遭近距離爆頭　槍手自拍影片曝

▲南丁格爾槍殺30歲中國籍博士生范毅然。（圖／達志影像／美聯社、推特）



記者張方瑀／綜合報導

美國芝加哥日前發生連環槍擊案，槍手在路上隨機開火，造成至少4人死亡、3人重傷，其中一名死者為中國籍博士生，他遭子彈貫穿頭部身亡；槍手也隨即被警方擊斃。這名槍手在作案前曾在社群媒體發布自拍影片，揚言「炸掉整個社區」。

當地警方在記者會中表示，現年32歲的南丁格爾（Jason Nightengale）9日持槍在海德公園停車場內，朝坐在車裡的30歲中國籍博士生范毅然（Yiran Fan）的頭部開槍，隨後闖入一間公寓，槍殺46歲保全還有一名正在拿取信件的女子；接著他走入一間商店，槍殺一名20歲男子後，開槍擊中81歲婦人的頭部與頸部；他走出商店後，又朝著一名與母親坐在車內的15歲女孩開槍。

Police in Chicago and suburban Evanston say that at least four people are dead, including the gunman, and at least four others were critically injured during a shooting spree across both cities on Saturday. https://t.co/8lpCZzb2ZY pic.twitter.com/HFUCOMRdsM — NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) January 10, 2021

南丁格爾接著開車跑到16公里外的城鎮，闖入一間藥房叫囂後，又跑到對街餐廳對著一名女子開槍，最後造成4人死亡、3人重傷。警方趕抵後，與南丁格爾在附近停車場對峙，最後南丁格爾遭警方擊斃。

目前尚未釐清南丁格爾的作案動機，但警方表示，他在行兇前曾經在臉書上傳自拍影片，他在影片中揮舞著手槍並怒罵著惡魔撒旦，還指著一輛車喃喃自語說著，「可能就是這個人，我要宰了他」，甚至還揚言要「炸掉整個社區」。

據了解，南丁格爾有多項前科，包含違反槍枝毒品使用、鬥毆、傷害與危險駕駛等。南丁格爾的一名親戚表示，「他當時正在與一些惡魔對抗，他確實遇到了一些問題。」

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