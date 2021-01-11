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她攜孩登機PO文「要回家了」…竟遇航班急墜入海！燦笑照瘋傳惹淚

▲▼ 印尼籍婦女溫妲妮雅（Ratih Windania）登上失事班機。（圖／翻攝自IG／ratihwindania）

▲印尼籍婦女溫妲妮雅（Ratih Windania）登上失事班機。（圖／翻攝自IG／ratihwindania，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印尼三佛齊航空SJ182班機9日失事，部分機身殘骸及屍塊已打撈上岸，隨著時間一分一秒過去，機上62人可能存活跡象越來越渺茫。如今機上女乘客溫妲妮雅（Ratih Windania）帶著孩子們登機的照片曝光，燦笑幸福表情令人心碎。

綜合CNN等外媒報導，溫妲妮雅當時帶著孩子們來到雅加達機場，結束長達3個星期度假行程，準備返回坤甸市，根據家人們說法，原本一行人應該搭上三佛齊航空旗下楠航空（NAM Air）更早的航班，但最終卻登上失事班機。

▲▼ 印尼籍婦女溫妲妮雅（Ratih Windania）登上失事班機。（圖／翻攝自IG／ratihwindania）

根據溫妲妮雅IG所分享的照片，她與家人們在機上自拍合影，可見3人露出幸福燦爛微笑，乖乖繫上安全帶的孩子們則是笑到眼睛瞇成一條線。每日郵報報導指出，她曾說「拜拜囉，我們現在要回家了」，豈料班機起飛4分鐘後失聯，最終墜入爪哇海。

「我還是不敢相信，這一切發生得太快了」，溫妲妮雅家人依凡沙（Irfansyah）坦言，事發當日，他親自開車送溫妲妮雅一行人到機場，從旁協助辦理登機、行李托運等手續，沒想到卻聽到班機失事的消息，隨即趕往蘇加諾-哈達國際機場，「我們真的感到相當無助，現在能做的事情只有等，期盼能盡快得到最新消息。」

如今網友紛紛湧入溫妲妮雅分享照片的貼文留言，直言會幫她祈求上天保佑，希望他們能平安歸來，並以哭臉、雙手合十等符號表達心情。

▲▼ 印尼籍婦女溫妲妮雅（Ratih Windania）登上失事班機。（圖／翻攝自IG／ratihwindania）

印尼政府發動大規模搜索行動後，現已打撈部分機身殘骸以及人體屍塊。全國交通安全委員會主席強裘諾（Soerjanto Tjahjono）證實，現已成功辨別2個訊號確實為黑盒子所發出，定位其地點。總統佐科威9日也發出聲明，要盡最大努力進行搜救。

►印尼波音737墜毀「黑盒子地點確認了」　軍方撈回屍塊和機身殘骸
►傳找到黑盒子訊號！印尼總統證實「客機墜爪哇海」　搜索進行中
►印尼證實：墜機現場「發現屍塊」急投入潛水部隊！　殘骸位置曝光

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