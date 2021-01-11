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免膠帶封底！德國搬家紙箱「用20年不壞」　他揭謎底：靠1設計

▲▼ 中德紙箱 。（圖／翻攝自微博）

▲樂柏指出，陸製紙箱用不了幾次就壞了。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

紙箱作為搬家必備品，其實也藏有玄機，旅居中國大陸的德國人樂柏日前就在微博PO出影片，分享中德「搬家紙箱」的差異。他指出，自己從德國帶回的紙箱用了近20年，仍然非常堅固耐用，而這是因為德國的設計比較好。

樂柏在影片中表示，在中國大陸買的紙箱用了幾年就不堪使用，不過這跟紙的質量沒有問題，而是因為其必須用膠帶封底，有時東西太重，加上膠帶可能黏不牢或沒貼好，就容易底部破裂。

▲▼ 中德紙箱 。（圖／翻攝自微博）

▲德國紙箱不用膠帶封底  。（圖／翻攝自微博）

樂柏接著說，他從德國帶回的紙箱不用擔心這個問題，用了近20年仍然非常堅固耐用，重點是完全不用膠帶封底，裝的東西越重底部越結實。

▲▼ 中德紙箱 。（圖／翻攝自微博）

▲德國紙箱的秘密設計在底部  。（圖／翻攝自微博）

樂柏稱，這背後的秘密是在於紙箱底部，該處兩側是4片紙板，另兩側則是可以插入箱底再反折，如此設計非常結實，德國的搬家公司建議重量是可以裝30公斤，但實際上超過了都沒有問題。他接著實際展示將紙箱中裝滿書籍再抱起，證明紙箱只要設計得當，即便不用膠帶也非常牢固。

▲▼ 中德紙箱 。（圖／翻攝自微博）

▲樂柏實際裝滿一整箱書測試。（圖／翻攝自微博）

影片發出後引發熱議，大陸網友紛紛表示，「不說紙箱要重複使用多少次，光是不用粘膠帶固底就省了很多力了」、「賣吧，我肯定買」、「看結構就明白為什麼不用封底，非常棒的設計」。

不過也有人指出中德設計差異的原因，「很多中國人都會覺得紙箱是一次性的吧，搬完家不會保存，就直接回收賣廢紙了」、「中國城市居民家裡有地方存放大量搬家紙箱子（放扁了的）並不多。生活空間本身大都已經很局促了。我覺得生活空間緊張的地區都可能有紙箱子利用率低的問題」。

影片傳送門

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