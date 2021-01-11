　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搭機前閃過「印尼空難」！他嫌新冠篩檢費太貴　讓一家八口逃死劫

記者趙蔡州／綜合報導

印尼廉航三佛齊航空一架波音客機9日失事墜毀，機上56名乘客及6名機組員至今生死未卜，造成數十個家庭天倫夢碎。有一個居住在坤甸的八口家庭原本要搭乘該班機回家，後來因為新冠肺炎的篩檢費太貴，一家人討論後決定改搭船渡海，也因此逃過這一次的空難，他們事後得知該悲劇消息，也相當不敢置信。

根據印尼Liputan6報導，印尼男子阿特瑪（Atma Budi Wirawan）10日在Instagram透露，他們一家八口原本要坐SJ182航班回坤甸，並提前一周就購買好機票，不料後來得知「搭機時必須附上新冠肺炎檢測證明」，「由於檢驗費用非常貴，我們討論後決定改乘船回家，船票很便宜，每人只要22萬元（約新台幣441元）。」

▲▼ 印尼三佛齊航空編號SJ182客機9日墜毀雅加達北部海域，當局打撈飛機殘骸。（圖／路透）

▲印尼廉航三佛齊航空客機失事，機上62人至今生死未卜。（圖／路透）

沒想到這一個決定，竟然讓他們一家八口逃過死劫，事後他透過新聞得知這一場空難消息，相當不敢置信。阿特瑪心有餘悸地說，「發生這一場意外真的令人相當悲痛，希望所有罹難者可以回歸真主懷抱，也希望真主能給予受難者家屬勇氣與力量，接受並渡過這一場災難。」

報導指出，印尼新冠肺炎檢測費用，每人要價約120萬元印尼盾（約新台幣2400元），阿特瑪一家八口就要960萬印尼盾（約新台幣19254元），若以雅加達每人每月最低薪資394萬印尼盾（約新台幣7900元）比較，檢測費用就要花掉1人約2.5個月薪資，阿特瑪一家才會選擇改乘船回家。

▲▼印尼三佛齊航空編號SJ182客機9日墜毀雅加達北部海域，家屬焦急等待最新消息。（圖／達志影像／美聯社）

▲家屬在機場焦急地等待最新消息。（圖／路透）

三佛齊航空SJ182航班9日下午2時36分自雅加達的蘇加諾哈達國際機場起飛，原定前往西加里曼丹省首府坤甸（Pontianak），不料起飛4分鐘後，飛機突然在60秒急速下降1萬英尺（約3000多公尺），隨即在爪哇島北側海域失聯、從雷達上消失。

印尼官員證實，SJ182班機載有62名乘客（56名乘客、6名機組員），9日晚間確定墜毀在爪哇島北側、千島群島附近海域，甚至有當地漁民聽見爆炸聲響。根據法新社消息，救難人員10日清晨在墜機海域發現人體遺骸與衣物碎片，屍塊已經送往軍方醫院進行識別鑑定，現在正在持續尋找飛機黑盒子。

ET快訊
五月天深夜無預警宣布　「3月台南場」開賣時間

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

搭機前閃過「印尼空難」！他嫌新冠篩檢費太貴　讓一家八口逃死劫

3歲女童回不了家！「零下18.5度」穿內衣呆坐超商　遭虎媽餓9小時

日本驚見「全新變種」新冠病毒　不同於英國南非！檢出者來自巴西

南韓AI女大生遭網友「調教」成性奴！　坦承討厭女同性戀、殘疾人

梅根「當不了英國公民」！　96％民眾贊成拔掉哈利王位繼承權

川普獨握「動用核武」大權…沒人可阻止！　前防長急籲拜登廢除

川普可能親自訪台…下台前會更瘋狂！　陸智庫：就是要讓北京難堪

「露點人妻」羞認：照片都是老公拍的！真實職業曝光　反差超大

遺體塞滿火葬場！捷克疫情淒慘　隔幾分鐘就送來「COVID棺材」

醫護人員注意！　美FDA警告：變種病毒恐導致「偽陰性」

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

正妹「穿比基尼」衝合歡山！　-3°C雪地拍辣照：留給子孫看

2分鐘噴4800！換車道沒打方向燈連收4罰單　高雄女：根本檢舉魔鬼

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

恐怖左轉畫面曝光！運將驚喊「A柱擋住我」撞死28歲台積電工程師

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

李友廷首次合作熊仔非常滿意　急cue記者：幫我查一下他什麼星座

低溫持續！苗栗清晨3.4℃創新低　今晚北部有雨...周一另波寒流接力

搭機前閃過「印尼空難」！他嫌新冠篩檢費太貴　讓一家八口逃死劫

3歲女童回不了家！「零下18.5度」穿內衣呆坐超商　遭虎媽餓9小時

日本驚見「全新變種」新冠病毒　不同於英國南非！檢出者來自巴西

南韓AI女大生遭網友「調教」成性奴！　坦承討厭女同性戀、殘疾人

梅根「當不了英國公民」！　96％民眾贊成拔掉哈利王位繼承權

川普獨握「動用核武」大權…沒人可阻止！　前防長急籲拜登廢除

川普可能親自訪台…下台前會更瘋狂！　陸智庫：就是要讓北京難堪

「露點人妻」羞認：照片都是老公拍的！真實職業曝光　反差超大

遺體塞滿火葬場！捷克疫情淒慘　隔幾分鐘就送來「COVID棺材」

醫護人員注意！　美FDA警告：變種病毒恐導致「偽陰性」

17歲少女摩鐵遭蹂躪！竟是親媽恐怖設局「我太愛男友了」

寒流威力太強！流動水龍頭凍成「冰柱」　他睡醒嚇傻：怎救

中華大同行善會等善心單位　募捐白米3萬8000斤發送27家社福機構

寒流夜宜蘭惡火！　民宅疑蒸氣SPA機短路竄火舌、濃煙

陳吉仲視察漁寒害災損每公頃補助9千元　嘉縣加碼3千元

「漢堡挑掉洋蔥、吃一口倒掉」她見4舉動嘆：台北人真有錢

臺文館被鎖！張良澤「委屈」訴過程　盼與真理校長會談11日說明

郵局櫃台領號碼牌！民眾「按下紅色按鈕」…下秒哀號：太惡毒了吧

「罷王貪食蛇PLUS」車隊遊行　呼籲中壢人站出來投票

阿嬤買蛋糕「掉一條金項鍊」！店員撿到嚇壞報警

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

國際熱門新聞

美台限制取消　拜登陣營回應了

菲空姐狂歡趴畫面曝　激吻公主抱嗨翻

嫌篩檢費太貴　他神閃印尼空難

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

4男全是菲空姐閨蜜　出遊照曝

3歲女童慘餓9小時！只穿內衣挺過零下18.5度低溫

住院感覺有人偷窺　通風口有人臉

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

日本驚見全新變種病毒！不同於英國南非

川普可能親自訪台　智庫：讓北京難堪

快訊／美中緊張！美國務卿宣布：移除美台官方接觸的限制

露點人妻羞認：照片都是老公拍的

性侵8歲女童有錢拿！趙斗淳出獄...每月爽領120萬

南韓AI女大生遭網友「調教」成性奴！

更多熱門

相關新聞

傳找到黑盒子訊號　印尼鎖定墜海點搜索

傳找到黑盒子訊號　印尼鎖定墜海點搜索

印尼廉價航空三佛齊航空一架客機9日失事墜毀，依據搜救機構負責人今（10）最新說法，現已在2處地點探測到可能來自該架失事班機飛行紀錄器的緊急訊號，疑似是黑盒子。這起班機失事事件為2018年獅航空難以來最重大航空事故，總統佐科威稍早也證實，班機墜毀地點位在爪哇海。

印尼墜機！當局證實「發現屍塊」緊急投入潛水部隊

印尼墜機！當局證實「發現屍塊」緊急投入潛水部隊

印尼班機墜毀「21秒墜3300m」失事可能3原因曝

印尼班機墜毀「21秒墜3300m」失事可能3原因曝

印尼波音737失聯　找到殘骸了

印尼波音737失聯　找到殘骸了

印尼波音737失聯　機上載有62人

印尼波音737失聯　機上載有62人

關鍵字：

印尼空難波音

讀者迴響

熱門新聞

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

第3波寒流Online！藍紫5°C急凍3天

寵妻警夫送小孩學跆拳道！老婆竟激戰24歲鮮肉教練

考全校第一被疑作弊　13歲妹輕生

五寶爸2次放鳥現身　佛心老闆仍給機會

五月天深夜無預警宣布「3月台南場」開賣日期

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

阿兵哥無套征戰！見「流黃綠起司」崩潰　醫看噴射畫面：中了

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

撞死台積電28歲工程師　小黃運將：A柱遮眼

怕牠受寒！IKEA讓狗狗進店取暖

即／桃園急凍5小時3死！男子趴著猝死

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

2分鐘噴4800元！高雄女連收4罰單

更多

最夯影音

更多
D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合
五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

正妹「穿比基尼」衝合歡山！　-3°C雪地拍辣照：留給子孫看

正妹「穿比基尼」衝合歡山！　-3°C雪地拍辣照：留給子孫看

2分鐘噴4800！換車道沒打方向燈連收4罰單　高雄女：根本檢舉魔鬼

2分鐘噴4800！換車道沒打方向燈連收4罰單　高雄女：根本檢舉魔鬼

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面