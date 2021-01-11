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瘋電影／真愛鄰距離　鄉村知足都市使人貪婪

文／賴賴

▲▼真愛鄰距離。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

生在都市的人恐怕比較難以理解這個愛爾蘭鄉村少年的愛情價值觀，電影劇本偏平坦，正如鄉村生活不會有高潮迭起的劇情發生，而故事圍繞著兩個家庭甚至三個腳色上，看點就是綠油油的愛爾蘭牧場，鄉村美景視覺上很養眼。

如果不是愛蜜莉布朗，在後半部單靠兩個人對質的高潮戲，很想把男主角打下去，對白在男主角的部分太重覆，導致靠愛蜜莉布朗一個人撐最後很辛苦，這麼低成本的劇本和劇情，能拍成這樣，主要還是要感謝那棵大樹、牧場和黑馬，果然鄉村男人很難懂。

片　　名：真愛鄰距離
英文片名：Wild Mountain Thyme
類　　型：愛情、喜劇
上映日期：2020-12-24
片　　長：102分鐘
導　　演：約翰派屈克尚利(John Patrick Shanley)
演　　員：愛蜜莉布朗(Emily Blunt) 、 傑米道南(Jamie Dornan) 、 克里斯多夫華肯(Christopher Walken) 、 喬漢姆(Jon Hamm) 、 強坦尼(Jon Tenney)
國　　家：英國
語　　言：英語
發行公司：台北双喜

劇情大綱

家族生根於愛爾蘭的蘿絲瑪麗（愛蜜莉布朗飾）決心要擄獲鄰居安東尼（傑米道南 飾）的芳心。然而，安東尼似乎是遺傳到他們家族的某種魔咒，完全沒有注意到這位美麗的仰慕者。於此同時，安東尼的父親東尼（克里斯多夫華肯飾），計畫要將他的農場賣給住在紐約的富商外甥（喬漢姆 飾），多金又帥氣的紐約客突然吹皺這片愛爾蘭農郡的一池春水……。

她生而為愛，他卻花了半輩子與愛靠近；注定的那一半，原來就在彼此眼前！

▲▼真愛鄰距離。（圖／yahoo）

▲碩大的田園只有兩戶人家兩人個管理。

▲▼真愛鄰距離。（圖／yahoo）

▲對驢練習求婚成為街坊笑柄。

▲▼真愛鄰距離。（圖／yahoo）

▲都市回來的表哥對女主展開追求攻勢。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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