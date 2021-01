川普獨握「動用核武」大權…沒人可阻止！　前防長急籲拜登廢除

▲美國總統川普握有「發動核戰的絕對權力」。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社

美國前國防部長裴利(William Perry)呼籲總統當選人拜登(Joe Biden )改革現有體制,別再讓總統單獨掌控美國的核子武器。裴利並形容這種體制「過時、不必要且極度危險」。

法新社報導,裴利做上述呼籲的同一天,聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)才與參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)對話,討論如何確保現任總統川普無法在任內最後幾天發動核子攻擊。

曾在前總統柯林頓(Bill Clinton)政府服務的裴利說:「拜登一上任就應該宣布,他將與國會裡一個特定團體分享動用核武的權力。」

裴利是在政治新聞雜誌Politico一篇文章中作上述呼籲。共同撰文者為提倡加強管控核武的犁頭基金會(Ploughshares Fund)成員科林納(Tom Collina)。

