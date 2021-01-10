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梅根「當不了英國公民」！　96％民眾贊成拔掉哈利王位繼承權

▲哈利王子與梅根。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國王子妃梅根未能符合申請條件，不符合成為英國公民的資格。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

英國王子妃梅根2018年5月嫁給哈利王子後，原本有意申請公民身分，如今卻因未能符合「住在英國至少3年、此期間待在海外天數少於270天」的條件而失去資格。另外，根據《每日快報》（Daily Express）最新民調指出，高達96％民眾認為哈利應該放棄王位繼承權。

《每日郵報》報導，雖然梅根婚前就獲得英國永久居民身分，婚後卻仍希望獲得公民身分，並且在王室顧問的堅持之下，遵循一般民眾申請管道，而非透過內政部快速通過程序。她與哈利2020年1月宣布卸下王室身分，定居美國加州聖塔芭芭拉（Santa Barbara），追求經濟獨立與享有隱私的生活，卻也因此無法成為英國公民。

外界目前仍不清楚，梅根日後是否會採取其他行動，獲得美英雙重國籍；但隨著哈利夫婦與王室家庭、社會大眾的裂痕越來越大，此事情發生的可能性似乎不大。

▲▼哈利王子及夫人梅根。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利王子和妻子梅根去年1月放棄王室身分，目前定居美國加州。（圖／達志影像／美聯社）

《每日快報》於7日實施民調，吸引6420人參與投票，回應哈利是否應該繼續留在王位繼承順位名單上。96％讀者贊同哈利被除名，僅4％讀者認為他仍應保有資格。

讀者們表示，「他已經退位了，所以在繼承順位上沒有任何地位」、「他想要一個『正常』的生活，那就滿足他的願望，讓他成為普通人」、「他們自願卸下王室身分，所以也應該被剝奪王室頭銜，與兒子（小王子亞契）一起被除名」。

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