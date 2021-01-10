川普可能親自訪台…下台前會更瘋狂！　陸智庫：就是要讓北京難堪

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國總統川普任期進入倒數，近日更做出多個惠台舉動，包含駐聯合國大使訪台、取消台美官員交流限制等。中國大陸智庫就表示，川普在卸任前可能會採取進一步行動來激怒北京，不排除有機會直接親自造訪台灣。

根據《南華早報》報導，美國近來對台灣動作頻頻，北京察哈爾學會（Charhar Institute）高級研究員于萬里（Yu Wanli）認為，川普在卸任前可能會就台灣問題再採取行動，「他可能會派更多人訪問台灣，因為這不需要調動太多資源，不會有任何實質性的後果，但會讓中國非常難堪。」

中國與全球化智庫（Center for China and Globalization）副總裁高志凱（Victor Gao）也表示，川普可能在台灣問題上做出更多瘋狂舉動，「他可能會派更多高階官員訪台，或是命令軍機、軍艦在台灣停留，或正如人們所猜測的，他甚至可能親自訪問台灣。」

另一位匿名學者則認為，北京不會輕易做出反應，因為這可能會損害與新政府重啟關係所做的努力，「除了口頭上的報復，中國肯定不會採取行動，除非達到完全無法接受的程度。」他表示，中國很清楚川普只是在最後這段期間，盡可能地破壞中美關係，「中國不至於蠢到第一步就報復，可以再忍受一段時間，等到川普下台。」

復旦大學國際問題研究院教授任曉也說，雖然會擔心川普的後續行動，但他的任期僅剩下10天，應該會忙於處理內政，「應該不會有過多瘋狂動作的可能，我認為中國不需要太擔心。」

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