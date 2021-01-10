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斷交→取消交流限制　美台「關係逐步增溫」關鍵政策大回顧

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲美國與台灣1979年斷絕外交關係，但之後透過《台灣關係法》確立外非官方往來，近年外交關係逐步增溫。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓9日專電

從1979年美台斷絕外交關係，美國國會隨後通過《台灣關係法》確定美台非官方往來關係，到今天川普政府宣布取消美台交往限制，美台外交關係逐步增溫。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天發布聲明，取消所有美國政府對台政策自我施加的限制。聲明表示，對於美國國務院先前以國務卿名義授權發布的所有關於台灣的聯繫準則，行政機構現在都可視為無效。

1979年，時任美國總統卡特（Jimmy Carter）在接觸政策思維下，決定與中華民國斷交，轉而與中華人民共和國建交。美國國會不滿卡特政府棄自由民主台灣轉向共產中國，隨後強勢通過《台灣關係法》，規範美台關係。透過《台灣關係法》，台美往來雖然得以維繫，卻僅限於非官方往來。此後的美台關係雖以台灣關係法為主要基石，期間也經過多次微調。

1994年，時任美國總統柯林頓（Bill Clinton）曾針對美國對台政策進行檢討，允許除了總統、副總統、行政院正副院長、外交部長與國防部長以外的台灣官員得以訪美，也首度表態支持台灣加入不以國家為會員資格的國際組織。

2001年，小布希（George W. Bush）上任後，對台灣關係法擴大解釋，增加對台軍售，給予時任總統陳水扁高規格的過境禮遇。時任外交部長田弘茂訪美，行政院長張俊雄以過境方式前往美國，時任監察院長錢復在911事件發生後也代表政府前往紐約致哀。

現在為外界熟知的美國對台交往準則（Guidelines on the Relationship with Taiwan），則是在2015年時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）時代定下，起因於時任駐美代表沈呂巡在雙橡園舉辦元旦升旗典禮，引來美方不滿。

這項準則禁止駐美代表處人員進入美國國務院大樓、禁止代表處在雙橡園升旗，也不准在美國政府機構內展示中華民國國旗。美國國防部也據此禁止前往美國軍校進行交流訓練的台灣軍方人員穿著制服或展露國旗。

川普與蔡英文熱線，引發國際關注。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普執政4年，美台關係大幅進展。（圖／達志影像／美聯社）

但美國總統川普執政4年，美台關係大幅進展。在確認當選後，川普就與總統蔡英文通電話，前任駐美代表高碩泰也已能公開、大方進入美國國務院參與國際會議，與數十位各國代表合影。川普政府任內，美台官員會晤的照片也常能在國務院官方社群平台公開。

國安會秘書長李大維於2019年5月訪問華府，與時任美國國家安全顧問波頓（John Bolton）會面。北美事務協調委員會也更名為台灣美國事務委員會，首次將台灣及美國放入台灣對美事務機構名稱。副總統賴清德去年在當選後、正式就職前的訪美行程，前往國務院與國安會拜會，更被視為重大突破。

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