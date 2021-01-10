傳找到黑盒子訊號！印尼總統證實「客機墜爪哇海」　搜索進行中

記者詹雅婷／綜合外電報導

印尼廉價航空三佛齊航空一架客機9日失事墜毀，依據搜救機構負責人今（10）最新說法，現已在2處地點探測到可能來自該架失事班機飛行紀錄器的緊急訊號，疑似是黑盒子。這起班機失事事件為2018年獅航空難以來最重大航空事故，總統佐科威稍早也證實，班機墜毀地點位在爪哇海。

路透報導，三佛齊航空編號SJ182客機9日下午自雅加達出發，豈料起飛4分鐘就失聯，墜落爪哇海（Java Sea），如今機上62人生死不明。海軍官員阿里夫（Wahyudin Arif）證實已經發現約莫1公尺長的機身殘骸以及人體屍塊，目前屍塊已經送往軍方醫院進行識別鑑定。

▲▼ 印尼當局打撈殘骸。（圖／路透）

印尼搜救機構負責人普魯希托（Bagus Puruhito）在船上向記者們透露，「我們已經在2處地點發現訊號，可能是黑盒子，會持續進行調查。」參與搜救行動的一名潛水員透露，團隊擁有一個水下金屬探測器以及聲波發射器定位儀，可接受2個黑盒子的訊號。

搜索行動現正集中在雅加達瀾滄島（Lancang Island）與拉基島（Laki Island）外圍海域，該處水深約莫20公尺至30公尺，軍方現已鎖定飛機墜毀地點，計畫在10日下午打撈更多殘骸上岸。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）稍早發出聲明證實，班機墜落地點位在爪哇海，已於9日晚間收到相關報告，也呼籲各方能竭盡全力展開搜救行動。在班機失事消息傳出後，波音公司表示，現正與航空公司客戶保持聯繫並提供相關支援。

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▼家屬焦急等待最新消息。（圖／達志影像／美聯社）

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