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「美國把台灣當成未建交國家」　他分析蓬佩奧聲明：核彈級影響力

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿9日宣布取消美台官方接觸限制。粉絲專頁TaiwanWarmPower分析，此舉的效果就是「美國把台灣當成一個尚未建交的國家」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）美東時間9日宣布，他將解除所有美台官方接觸限制，引發國際關注。長期關注外交與政治事務的粉絲專頁TaiwanWarmPower分析，如果用一句話來形容此舉效果，就是「美國把台灣當成一個尚未建交的國家」，影響力有如「核彈級」那麼大。

TaiwanWarmPower發文提到，華府與北京建交後，美國行政機構對於台灣交流形成許多「自我限制」的行為規範，包括如何稱呼台灣、能夠出席哪些活動、雙方會面的方式與地點等等；而蓬佩奧的聲明等於「一次性地把國務院制定，而且發給各機關的『如何跟台灣互動規範』給廢除掉。」

▲▼ 台灣國旗,美國國旗,台美關係,美台關係。（圖／路透社）

▲外媒分析，蓬佩奧宣布解除美台交流限制，促進雙邊關係，但也很可能激怒北京。（圖／路透社）

貼文也提到未來可能發展，包括美國行政機構稱呼台灣是國家、直接與台對口互動，其他國家甚至也有機會跟進此政策，讓「台灣更進一步邁向正常國家」。

蓬佩奧9日表示，美國外交官系統過去數十年因顧慮中國政府，在內部設立了層層繁複的限制，避免美台官方接觸，「美國政府為了安撫北京的共產黨政權，單方面採取這些限制。今天我宣布，我正在移除所有這些自我審查的限制。」

台灣更進一步邁向正常國家 國務院解禁對台限制的效果真的是核彈級的大，台灣過去很努力地透過遊說美國國會來制定法律，最終目的就是要影響行政機關，讓行政機關能夠更加友善對待台灣，深化交流，像是之前的《台灣旅行法》就提供了行政官員到台灣訪問的依據...

TaiwanWarmPower 發佈於 2021年1月9日 星期六

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