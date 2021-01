醫護人員注意！　美FDA警告：變種病毒恐導致「偽陰性」

▲變種病毒可能會讓檢測結果出現偽陰性。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國食品與藥物管理局(FDA)日前表示,新冠肺炎變種病毒可能會影響到檢測結果,出現「偽陰性」的狀況,目前並不會影響整體檢測效能,但呼籲若患者有明顯臨床症狀,還是需綜合多種廠牌檢測劑進行評估。

FDA is alerting clinical lab staff & health care providers that it is monitoring the potential impact of viral mutations, including an emerging variant from the United Kingdom known as the B.1.1.7 variant, on authorized SARS-CoV-2 molecular tests. https://t.co/uXkoqkGtjl pic.twitter.com/v0MrdzSzaf