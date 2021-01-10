醫護人員注意！　美FDA警告：變種病毒恐導致「偽陰性」

▲變種病毒可能會讓檢測結果出現偽陰性。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國食品與藥物管理局（FDA）日前表示，新冠肺炎變種病毒可能會影響到檢測結果，出現「偽陰性」的狀況，目前並不會影響整體檢測效能，但呼籲若患者有明顯臨床症狀，還是需綜合多種廠牌檢測劑進行評估。

FDA is alerting clinical lab staff & health care providers that it is monitoring the potential impact of viral mutations, including an emerging variant from the United Kingdom known as the B.1.1.7 variant, on authorized SARS-CoV-2 molecular tests. https://t.co/uXkoqkGtjl pic.twitter.com/v0MrdzSzaf — U.S. FDA (@US_FDA) January 8, 2021

根據《路透社》報導，美國食藥局8日表示，變種病毒可能會讓患者在進行檢測時，出現「偽陰性」的狀況，不過以目前的狀況來看，並不會對整體的檢測準確性造成影響。FDA也提醒醫護人員，若患者有明顯新冠肺炎症狀，還是必須綜合臨床表現與其他廠牌檢測器做出判斷。

美國國立衛生研究院（National Institutes of Health）主任柯林斯（Francis Collins）表示，美國目前已有8個州出現英國變種病毒個案，儘管病毒的傳染力更強，但現階段各家的疫苗都同樣有效，不會受到影響。

國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）則表示，變種病毒在美國傳播的情形可能更嚴重，「我很確定，變種病毒已出現在這裡，我們只是還沒發現。」

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