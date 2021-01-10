川粉嗆聲「舊地重遊」！將持武器大鬧拜登就職典禮：殺個片甲不留

▲支持川普的群眾在網路上嗆聲，20日將舊地重遊、故技重施。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國國會於6日舉行聯席會議認證選舉結果，不料現任總統川普卻向支持者喊話「永不放棄」，引來大批支持群眾湧進國會大廈，造成傷亡慘劇。如今有消息指出，挺川普的極端右派群眾在國會事件後士氣大振，準備在1月20日拜登就任美國總統當天重返華府、大鬧一場。

綜合外媒報導，臉書、推特、Instagram等社群網站相繼廢除川普的帳號後，右派社群網站Parler成為川粉們的新歡，許多支持川普的群眾就是利用Parler、可供加密聊天的通訊軟體Telegram、另一網路平台TheDonald.win（川普贏）籌畫6日華府集會與佔領國會大廈等行動。

在一系列發文中可觀察出支持者們確實提到打算佔領國會大廈，從當天的現場畫面也可以看到，該網路平台上匿名的支持者與民兵組織也在隊列之中。

「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）發文表示，「我們很多人計畫2021年1月19日舊地重遊，將帶上我們的武器與重裝備，向世人展現我們挺國家的決心，這點是全球不能忘記的，而我們人數之龐大，覺不適任何一支軍隊或警力所能比擬抗衡的。」

而在網路平台TheDonald.win的留言板也可看到，許多網友將衝入國會大廈的支持者稱為「英雄」，還予以高度評價，甚至有偏激的網友激動寫道，「1月20日就是活動第2回合，我們決定不再手下留情了！」

眼見拜登的就職日不斷逼近，其實執法人員忙到分身乏術，不僅得追查佔領國會逞凶的群眾身份，還得高度警戒拜登就職典禮是否會淪為另一血腥屠宰場。聯邦調查局（FBI）前反情報主管菲格里烏齊（Frank Figliuzzi）透露，「這表示對執法人員來說，時間已經不多了！唯一解決之道，是在他們將言語付諸行動前，早先一步除去其中最具影響力的暴動煽動因素。」

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