潘斯拒《憲法第25條修正案》解職川普　消息：為接下來保留選項

▲美國副總統潘斯在國會主持聯席會議，定槌拜登為第46任美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國第46任總統拜登將於本月20日正式就任，副總統潘斯（Mike Pence）早前表態將參加就任典禮。對於民主黨人就川普鼓動川粉闖入國會大廈暴亂，要求潘斯動用《憲法第25條修正案》解除總統職位，潘斯則拒絕採取動作。

CNN根據消息人士指出，距離拜登政府上任仍有11天，而距離6日川普支持者闖入國會大廈的暴亂事件不過3天，副總統潘斯拒絕在此時採用《憲法第25條修正案》，因其想保留最後選項，以確保川普在後續幾日的作為若變得更不穩定時，能有最終可採取的手段。

▲川普和潘斯（Mike Pence）此前是堅強戰友，但近期開始漸行漸遠。（圖／路透）

消息透露潘斯團隊內部普遍瀰漫一種隱憂，他們擔心若在此時冒險採用修正案解除川普的總統職位，或甚至啟動彈劾程序，可能會讓川普及其支持者採取更為激進的行動，進而讓全國陷入重大風險。

消息指出目前潘斯和他的顧問們希望為下一屆政權建立起橋梁，同時為總統當選人拜登及其團隊，盡快準備好面對當前仍肆虐全美的疫情。

在國會暴亂之後，川普儘管表態譴責「暴徒行為」，也承諾將會和平地移交政權，但仍堅稱選舉存在不公，且有許多事證證明他贏得2020總統大選，因此結尾依舊表示會堅持不懈，讓美國再次偉大，而且不會參加拜登就職典禮。右翼川粉也在網上表示就職日當天將會帶著槍枝武器重返華府，誓言不讓拜登輕取政權。

與川普及其同夥漸行漸遠，潘斯表態將會出席拜登的就職典禮。