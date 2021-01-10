　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

潘斯拒《憲法第25條修正案》解職川普　消息：為接下來保留選項

▲▼美國副總統潘斯（彭斯）在國會主持聯席會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國副總統潘斯在國會主持聯席會議，定槌拜登為第46任美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國第46任總統拜登將於本月20日正式就任，副總統潘斯（Mike Pence）早前表態將參加就任典禮。對於民主黨人就川普鼓動川粉闖入國會大廈暴亂，要求潘斯動用《憲法第25條修正案》解除總統職位，潘斯則拒絕採取動作。

CNN根據消息人士指出，距離拜登政府上任仍有11天，而距離6日川普支持者闖入國會大廈的暴亂事件不過3天，副總統潘斯拒絕在此時採用《憲法第25條修正案》，因其想保留最後選項，以確保川普在後續幾日的作為若變得更不穩定時，能有最終可採取的手段。

▲▼川普和潘斯（Mike Pence）於美東時間周一（24日）接受共和黨提名搭檔競選2020，地點在北卡羅萊納州夏洛特（Charlotte）。（圖／路透）

▲川普和潘斯（Mike Pence）此前是堅強戰友，但近期開始漸行漸遠。（圖／路透）

消息透露潘斯團隊內部普遍瀰漫一種隱憂，他們擔心若在此時冒險採用修正案解除川普的總統職位，或甚至啟動彈劾程序，可能會讓川普及其支持者採取更為激進的行動，進而讓全國陷入重大風險。

消息指出目前潘斯和他的顧問們希望為下一屆政權建立起橋梁，同時為總統當選人拜登及其團隊，盡快準備好面對當前仍肆虐全美的疫情。

在國會暴亂之後，川普儘管表態譴責「暴徒行為」，也承諾將會和平地移交政權，但仍堅稱選舉存在不公，且有許多事證證明他贏得2020總統大選，因此結尾依舊表示會堅持不懈，讓美國再次偉大，而且不會參加拜登就職典禮。右翼川粉也在網上表示就職日當天將會帶著槍枝武器重返華府，誓言不讓拜登輕取政權。

與川普及其同夥漸行漸遠，潘斯表態將會出席拜登的就職典禮。

ET快訊
35歲男火車站突倒地猝死！寒流凍全台　4天內至少85人亡
快訊／新北法拉利失控自撞「整台嵌入山壁」起火　車頂燒到焦黑
男寒流8℃洗澡洗一半變冰水「2桶瓦斯都沒」　救急方法曝
飛翔沒戴口罩「搭旋轉木馬任意攀爬」　黑人未制止被罵爆
新竹男把前女友「露臉激情片」上傳Pornhub！她被看光崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本緊急事態追加關西　菅義偉鬆口：如果有必要

北韓修訂黨章！強調增強武力「統一祖國」...金與正權力更大了

肩痛妹求診！中醫師逼脫光「雙奶推拿20mins」　竟鎖門謝絕打擾

「美國把台灣當成未建交國家」　他分析蓬佩奧聲明：核彈級影響力

快訊／阿根廷發生規模6.0地震　智利也有感

川粉平台Parler成暴動幫兇！蘋果、Google全下架　亞馬遜終止服務

印尼空難毀全家！愛妻攜孩搭上死亡班機　他憶「最後通話」崩潰哭

川粉嗆聲「舊地重遊」！將持武器大鬧拜登就職典禮：殺個片甲不留

潘斯拒《憲法第25條修正案》解職川普　消息：為接下來保留選項

日本岐阜縣大雪警報「聯外道路中斷」　500人↑受困山區！

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

小煜正式當爸！老婆「熬24hrs」生了　自豪兒子「挺鼻」：怕以後太帥

台灣東北9日19：35　發生規模5.7地震最大震度4級

印尼波音737失聯...機上載有50人 印尼政府證實了！

富王鴨肉「拖7天才出面道歉」　律師曝不是為救聲譽：他沒管道

日本緊急事態追加關西　菅義偉鬆口：如果有必要

北韓修訂黨章！強調增強武力「統一祖國」...金與正權力更大了

肩痛妹求診！中醫師逼脫光「雙奶推拿20mins」　竟鎖門謝絕打擾

「美國把台灣當成未建交國家」　他分析蓬佩奧聲明：核彈級影響力

快訊／阿根廷發生規模6.0地震　智利也有感

川粉平台Parler成暴動幫兇！蘋果、Google全下架　亞馬遜終止服務

印尼空難毀全家！愛妻攜孩搭上死亡班機　他憶「最後通話」崩潰哭

川粉嗆聲「舊地重遊」！將持武器大鬧拜登就職典禮：殺個片甲不留

潘斯拒《憲法第25條修正案》解職川普　消息：為接下來保留選項

日本岐阜縣大雪警報「聯外道路中斷」　500人↑受困山區！

還我公投反萊豬雙公投連署熱烈　江啟臣、盧秀燕呼籲民眾站出來

升格人夫想生2個小孩　陳傑憲：一男一女最好

低溫奪命…35歲男火車站廁所倒地猝死！全台4天內「至少85人離世」

毛毛周記／等紅燈遇熟悉萌影探頭曬臉　騎士興奮偷拍：是牠！

「鳳林、埔里有爆炸聲！」11:23花蓮4.9有感地震　網驚呆：地鳴驚人

日本緊急事態追加關西　菅義偉鬆口：如果有必要

北韓修訂黨章！強調增強武力「統一祖國」...金與正權力更大了

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

每次散步都送禮物！拉拉嘴咬「刺刺樹枝」送媽媽　眼神超有愛

上班族2021年職場心願調查出爐　加薪、遇到好主管都上榜！

國際熱門新聞

快訊／美中緊張！美國務卿宣布：移除美台官方接觸的限制

住院感覺有人偷窺　通風口有人臉

印尼波音737失聯　找到殘骸了

新冠6月結束　蘆筍占卜師曝2021大事多　

川普一家和幕僚「爽看國會暴亂」影流出

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

「坐好友身上搖」知名女星19秒外遇片瘋傳

4男全是菲空姐閨蜜　出遊照曝

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

淋巴癌晚期確診新冠後「腫瘤竟然消失」

印尼班機墜毀「21秒墜3300m」失事可能3原因曝

印尼證實了　波音737已墜毀

釣到「謎樣生物」張大嘴巴超猙獰

非洲「超兇狠」儀式　贏家才可娶妻

更多熱門

相關新聞

總統府：感謝美國解除交流限制　聲明充分反應堅實夥伴關係

總統府：感謝美國解除交流限制　聲明充分反應堅實夥伴關係

針對美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布，解除台美交流限制聲明，總統府發言人張惇涵10日表示感謝，國務院聲明充分反應台美堅實的夥伴關係，讓台美關係不斷推展至目前的緊密友好。

彭斯保留「讓川普下台」選項！

彭斯保留「讓川普下台」選項！

美取消交流限制 知情人士：台美關係更緊密

美取消交流限制 知情人士：台美關係更緊密

外媒：取消美台交流限制「象徵意義」居多

外媒：取消美台交流限制「象徵意義」居多

國民黨：支持推動對美交流　呼籲更具體提升雙邊關係

國民黨：支持推動對美交流　呼籲更具體提升雙邊關係

關鍵字：

美國北美要聞川普彭斯Mike Pence憲法第25修正案

讀者迴響

熱門新聞

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

五月天唱一半台上「突集體道歉」阿信崩潰

快訊／美中緊張！美國務卿宣布：移除美台官方接觸的限制

邱淑貞女兒Cos《灌籃高手》晴子　網讚爆

快訊／清晨3.4℃新低！今夜雨區擴大　寒流又來探6度

丈夫月入9萬8！妻逼上繳遭拒：養小三？

「4個月義務役」嗆下士、上士：要到外面試試看？

OL遭強吻不斷擦嘴　男友人暴怒揍腫她

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

莫彩曦：台灣10度以下比美國還冷　

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

蜜月驚見老公家中偷吃　人妻新婚30天離婚

外木山驚見扁尾異形！女子散步嚇壞

百萬網紅「拉布條下跪」求婚迪麗熱巴！

更多

最夯影音

更多
阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤
事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面