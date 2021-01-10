日本岐阜縣大雪警報「聯外道路中斷」　500人↑受困山區！

北韓（朝鮮）於1月上旬召開勞動黨第8次全國代表大會，時隔5年終於修訂勞動黨黨章，內容強調將在政治思想、軍事技術上不斷強化國防武力，以求抵禦外敵侵略朝鮮半島（韓半島），並達成祖國統一，形成對美國拜登新政府的強力威脅。同時，北韓還廢除政務局，恢復5年前的「書記制」，調整黨內機構與召開會議上的程序。