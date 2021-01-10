日北陸「積雪102cm」千輛車困雪中…自衛隊出動！受困者飢寒交迫

記者張方瑀／綜合報導

日本北陸地區連日大雪，福井市積雪更厚達102公分，超過往年積雪量的5倍，讓多條高速公路從9日開始中斷，數千輛車卡在暴風雪中動彈不得，目前陸上自衛隊已出動清雪救援。受困民眾表示，從沒想過受困在車中會如此煎熬，「身心都到極限了。」

綜合外媒報導，由於連日大雪影響，行經福井縣福井市與坂井市的北陸自動車道，截至10日上午8時已有約1030輛車受困。福井縣政府與富山縣政府，已向陸上自衛隊提出災害派遣請求，協助清雪並幫助車輛脫困；目前約有200名自衛隊員到場，狀況尚未完全排除。

一名受困男子向NHK表示，他9日傍晚就被困在這裡，為了防止油量耗盡，只能熄火在車內緊包防寒衣物等待救援，「無法預測的狀態讓我感到非常難受，我想知道什麼時候能脫困，精神上真的非常緊張。」

另外在丸岡交流道附近，一名31歲受困男子表示，他已經被困在這裡超過15小時，從9日早上開始就未進食，瓶裝水也只剩下一半，警察10日上午7時來視察情況後就未出現，食物、防寒衣物等物資也未送達，「我真的感到非常不安，什麼都可以，只要能有吃的就好。」