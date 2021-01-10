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彭斯確定出席拜登就職　不排除放大絕「讓川普下台」！助政權移交

▲▼ 美國副總統彭斯,Mike Pence。（圖／路透）

▲拜登曾表示，現任總統川普決定不出席他的就職典禮是件好事，但歡迎彭斯到場。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國高層官員透露，副總統彭斯確定出席當選總統拜登20日宣誓就職典禮，且面對川普未來舉動不確定性，保留援引憲法第25修正案選項，讓川普下台。

CNN引述知情人士消息指出，彭斯團隊內部擔憂，川普未來可能採取激進行動，把國家置於危險之中，因此保留援引憲法第25修正案選項，藉此為下一屆美國政府搭起橋樑，盡最大可能協助拜登團隊。

此外，川普先前曾寄望彭斯能幫他推翻選舉結果，但彭斯並未照做，遭受川普猛烈抨擊，如今彭斯在政府內部的聲望似乎正在逐日攀升。

彭斯8日在內部會議譴責攻佔國會的示威者，除了大力稱讚政府工作人員，更要他們抬起頭做事，「你們應該抬起頭來，不要把注意力放在過去48小時那些人的行為上，應該把注意力放在你做的好事上面。」其中一名出席會議的美國官員透露，彭斯的這席話相當鼓舞人心，受到熱烈歡迎。

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