川粉平台Parler成暴動幫兇！蘋果、Google全下架　亞馬遜終止服務

▲蘋果公司（Apple Inc）暫時從旗下的應用程式商店下架Parler。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

社群媒體平台Parler是川普支持者的常用平台，而該平台在國會發生動亂後，就被認為替激進川粉提供宣傳和聯絡管道。蘋果公司（Apple Inc）和Google皆宣布，將暫時從旗下的應用程式商店下架Parler。亞馬遜（Amazon）也表示，將在24小時候暫時Parler的雲端運算服務。

Google在8日宣布，將暫時從旗下的Play商店下架社群媒體平台Parler，蘋果則在9日跟進，並在聲明中表示，「社群網路服務沒有採取足夠的措施，來防止煽動暴力的貼文傳播，因此在解決問題之前，會先暫時下架Parler。」

Good bye, Parler. Seems the space for public hate and crazy conspiracies is shrinking! https://t.co/CFeeBwibXs — John W. Dean (@JohnWDean) January 10, 2021

根據BuzzFeed最新消息，亞馬遜已經致信向Parler表示，「在過去幾星期中，我們提出了98則明顯煽動暴力的貼文，但Parler並無有效流程來遵守AWS的條款」、「由於Parler無法遵守我們的服務條款，並對公共安全造成確切風險，因此我們計畫暫停Parler的帳戶服務，於太平洋時間10日晚間11時59分生效。」

在社群平台推特（Twitter）、臉書（Facebook）相繼封鎖極端右翼言論之後，川粉開始轉往Parler、Telegram、Gab等較不受到監管的社群平台。Parler執行長則表示，蘋果放棄了言論自由，制定像推特、臉書一樣的侵入性政策，「我們還有很多選擇，下一步計畫的細節很快就會公布。」

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