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川粉「攻佔國會」1個月前線上集結！　華府警方：無相關情報

▲▼ 川粉抗議選舉不公，闖入美國國會大廈。（圖／路透）

▲川粉抗議選舉不公，闖入美國國會大廈。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國總統川普的支持者6日攻入國會大廈，阻撓認證大選結果，衝突釀成5死多傷。NBC指出，極端主義份子1個月前就在主流社群媒體、論壇與網站上討論此計畫，毫不掩飾佔領國會大廈的企圖，但執法單位卻似乎完全沒有提高警覺。華府警察局長康堤（Robert Contee）7日甚至在記者會上表示，「沒有情報顯示美國國會大廈將遭入侵」。

報導指出，標題寫著「佔領國會大廈行動」（Operation Occupy the Capitol）的數位文宣2020年12月起在臉書、Instagram公開流傳，揭露川粉1月6日的華府示威計畫。陰謀論者組織「匿名者Q」（QAnon）成員幾周前也開始在論壇8kun討論如何佔領國會大廈。

▲▼川粉闖入國會。（圖／路透）

▲許多美國媒體事前曾經發布報導，警告6日可能發生騷亂。（圖／路透）

非營利研究機構「網路傳染力研究所」（NCRI）指出，不論公開網路或極端主義網站，與暴亂相關的標籤數量在國會事件之前大幅上升，尤其美國獨立建國年份「1776」與「佔領」於5日晚間更是明顯激增。首席情報分析師戈登伯格（Alex Goldenberg）說，即使外界認為機率很低，但若「數萬人深信自己參與某項關押或推翻國會議員的計畫……也會成為一種可能的威脅」。

此外，不少新聞媒體先前就在報導中警告，許多網路論壇出現大量呼籲製造混亂的文章。《華盛頓郵報》引述Telegram與Parler的貼文指出，一些民眾試圖將非法武器帶到6日示威現場。NBC一篇文章也引述相關研究，強調這些威脅的重要性。調查性新聞網站Bellingcat於5日發表文章，詳細描述匿名者Q、白人至上主義與激進保守派團體在網路上集結「瘋狂示威」，討論闖入並燒毀國會大廈，甚至針對華政官員與警員做出具體威脅。

▲▼川普支持者聚集國會大廈，引發暴動。（圖／路透社）

▲川普支持者衝入國會大廈，震驚國際。（圖／路透社）

華府總檢察長萊辛（Karl Racine）指出，「每個執法部門官員或記者都清楚知道這些仇恨團體當時在計畫什麼」，這些人準備突襲華盛頓特區的國會大廈，如同川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）所說的一樣，「在國會大廈為了正義奮鬥」。

前共和黨議員瑞戈格爾曼（Denver Riggleman）數月前就針對匿名者Q構成的潛在威脅提出警告。他認為，各界必須在1月20日總統就職日做好準備，不僅華府，每個搖擺州立法機構也應該嚴加戒備，甚至發展出政府規模的應對措施。

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