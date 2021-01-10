北韓修訂黨章！強調增強武力「統一祖國」...金與正權力更大了

▲北韓首都平壤正召集勞動黨第8次全代會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於1月上旬召開勞動黨第8次全國代表大會，時隔5年終於修訂勞動黨黨章，內容強調將在政治思想、軍事技術上不斷強化國防武力，以求抵禦外敵侵略朝鮮半島（韓半島），並達成祖國統一，形成對美國拜登新政府的強力威脅。同時，北韓還廢除政務局，恢復5年前的「書記制」，調整黨內機構與召開會議上的程序，以求增進行政效率，並鞏固以金正恩為中心的統治體系。

根據北韓官媒《朝中社》今（10）日報導，在第8次勞動黨全代會中，各級代表與成員均同意修改黨章，內容強調透過不斷增強國防武力，來達成統一祖國的目標，「在南朝鮮（南韓）擊退來自美帝的武力侵略，親手斬斷外力的支配與干涉，靠著我民族齊心協力，在自主、和平統一、民族大團結的原則之下統一祖國，為了國家與民族的統一性發展而奮鬥！」

▲北韓修訂勞動黨黨章，強調將大力擴展國防武力。（圖／達志影像／美聯社）

新修訂的黨章中還強調，人民軍必須是支接受來黨領導的軍隊，是朝鮮勞動黨的革命武裝力量，以軍事武裝保衛社會主義祖國之建設與黨的革命事業。

報導指出，此次全代會恢復5年前的「書記制」，將各級黨委員會委員長、副委員長改為責任書記、書記、副書記，將政務局改制為書記處，且賦予勞動黨政治局常務委員會能即時處理並決斷在面臨政治、經濟、軍事層面上的問題，同時握有重要幹部的任免權。

▲未來政治局會議，就算不由金正恩直接主持也能召開。（圖／路透社）

另外，只要獲最高領導人金正恩委任，政治局常務委員便可直接召集政治局會議，無須再由金正恩親自主持，現行的常務委員會5人體制將會被擴大，不排除金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正能直接包含在決策圈內。

新修訂黨章條文還規定，未來勞動黨全代會必須5年召開一次，且召集日的數個月以前必須發佈公文通知。而未來入黨黨員審核條件將變更嚴格，且入黨後3年未履行義務、遵照黨令時，恐怕會遭到開除黨籍。

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