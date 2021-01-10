印尼證實：墜機現場「發現屍塊」急投入潛水部隊！　殘骸位置曝光

記者張寧倢／編譯

印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）一架波音737-524型、編號SJ182班機於9日下午起飛4分鐘後急墜3000多公尺，機上62人在雅加達附近海域失聯。根據法新社消息，印尼官員證實，搜救單位於10日清晨在墜機現場發現「人體遺骸」與衣物碎片。

▲印尼波音737墜毀，救援隊伍晚間發現疑似機上緊急逃生梯的殘骸。（圖／路透）

據BBC報導，印尼海軍先前宣布找到疑似客機墜毀位置，已部署10多艘搜救船隻，其中包含5艘軍艦與海軍潛水部隊。海巡搜救隊長艾柯（Eko Surya Hadi）指出，搜救人員晚間在7時45分在雅加達北部外海千島群島附近海域找到疑似機門旁的逃生梯。

根據美聯社報導，印尼國家搜索和救援機構人員普魯西多（Bagus Puruhito）聲明，「這些碎片是由的瀾滄島（Lancang Island）與拉基島（Laki Island）附近海域的搜救小組發現的。」而印尼空軍司令哈迪（Hadi Tjahjanto）則表示，搭載遙控飛行器的海軍艦艇探測到飛機發出的訊號，與失蹤前最後一次聯繫時的座標相符。

SJ182班機因大雨延遲30分鐘後，於下午2時37分從雅加達起飛，預定前往西加里曼丹省首府坤甸市（Pontianak）。印尼交通部長布迪（Budi Karya Sumadi）表示，飛機曾向塔台要求增加飛行高度至2萬9000英尺（約8839.2公尺），但隨後航管人員卻發現班機偏離原訂路線，轉向西北，就在塔台詢問為何轉彎之際，飛機雷達就突然失聯。

#BREAKING Body parts found at Indonesian plane crash site: official pic.twitter.com/Qfboem5FWt — AFP News Agency (@AFP) January 10, 2021

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