　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印尼證實：墜機現場「發現屍塊」急投入潛水部隊！　殘骸位置曝光

記者張寧倢／編譯

印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）一架波音737-524型、編號SJ182班機於9日下午起飛4分鐘後急墜3000多公尺，機上62人在雅加達附近海域失聯。根據法新社消息，印尼官員證實，搜救單位於10日清晨在墜機現場發現「人體遺骸」與衣物碎片。

▲▼印尼波音737墜毀，救援隊伍發現疑似機上緊急逃生梯的殘骸。（圖／路透）

▲印尼波音737墜毀，救援隊伍晚間發現疑似機上緊急逃生梯的殘骸。（圖／路透）

據BBC報導，印尼海軍先前宣布找到疑似客機墜毀位置，已部署10多艘搜救船隻，其中包含5艘軍艦與海軍潛水部隊。海巡搜救隊長艾柯（Eko Surya Hadi）指出，搜救人員晚間在7時45分在雅加達北部外海千島群島附近海域找到疑似機門旁的逃生梯。

根據美聯社報導，印尼國家搜索和救援機構人員普魯西多（Bagus Puruhito）聲明，「這些碎片是由的瀾滄島（Lancang Island）與拉基島（Laki Island）附近海域的搜救小組發現的。」而印尼空軍司令哈迪（Hadi Tjahjanto）則表示，搭載遙控飛行器的海軍艦艇探測到飛機發出的訊號，與失蹤前最後一次聯繫時的座標相符。

SJ182班機因大雨延遲30分鐘後，於下午2時37分從雅加達起飛，預定前往西加里曼丹省首府坤甸市（Pontianak）。印尼交通部長布迪（Budi Karya Sumadi）表示，飛機曾向塔台要求增加飛行高度至2萬9000英尺（約8839.2公尺），但隨後航管人員卻發現班機偏離原訂路線，轉向西北，就在塔台詢問為何轉彎之際，飛機雷達就突然失聯。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
丈夫月入9萬8妻逼「給我管」遭拒　支出曝光逆轉了
冷空氣沒完沒了！寒流周一又來探5度可望下雪　周末再一波
真理大學2次換鎖封館「拿不到講稿」　張良澤還原真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

彭斯確定出席拜登就職　不排除放大絕「讓川普下台」！助政權移交

海邊釣魚抓到「謎樣生物」張大嘴巴超猙獰！　他查資料驚覺：好險

台美關係更緊密！蓬佩奧取消交流限制　知情人士曝：反映合作現況

印尼證實：墜機現場「發現屍塊」急投入潛水部隊！　殘骸位置曝光

蓬佩奧取消美台交流限制「鐵定激怒」北京　外媒：象徵意義居多

新冠疫情漸趨緩！南韓單日增665例...政府研擬「重啟」補習班

電力傳輸系統故障　巴基斯坦全國陷入一片漆黑

美FBI再捕2川粉！國會暴亂「牛角男」自首　他拿走議長講台落網

川普一家和幕僚「爽看國會暴亂」影流出！　音樂超嗨她當場熱舞

英變種病毒美國擴散「8州63病例」　佛奇：實際散播情況可能更廣

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

小煜正式當爸！老婆「熬24hrs」生了　自豪兒子「挺鼻」：怕以後太帥

台灣東北9日19：35　發生規模5.7地震最大震度4級

印尼波音737失聯...機上載有50人 印尼政府證實了！

富王鴨肉「拖7天才出面道歉」　律師曝不是為救聲譽：他沒管道

彭斯確定出席拜登就職　不排除放大絕「讓川普下台」！助政權移交

海邊釣魚抓到「謎樣生物」張大嘴巴超猙獰！　他查資料驚覺：好險

台美關係更緊密！蓬佩奧取消交流限制　知情人士曝：反映合作現況

印尼證實：墜機現場「發現屍塊」急投入潛水部隊！　殘骸位置曝光

蓬佩奧取消美台交流限制「鐵定激怒」北京　外媒：象徵意義居多

新冠疫情漸趨緩！南韓單日增665例...政府研擬「重啟」補習班

電力傳輸系統故障　巴基斯坦全國陷入一片漆黑

美FBI再捕2川粉！國會暴亂「牛角男」自首　他拿走議長講台落網

川普一家和幕僚「爽看國會暴亂」影流出！　音樂超嗨她當場熱舞

英變種病毒美國擴散「8州63病例」　佛奇：實際散播情況可能更廣

2分鐘噴4800！換車道沒打方向燈連收4罰單　高雄女：根本檢舉魔鬼

「零下14度」沒有勞動就沒有電　鄭明典解密玉山氣象站觀測員日常

大補強後下一步　教士與塔提斯討論10年延長合約

不爽前女友…新竹渣男「露臉激情片」上傳Pornhub！她被看光崩潰

《尹Stay》奶奶好會演！新片奪美國7女配角獎...搶進奧斯卡呼聲高

南投版太魯閣！八通關古道賞雲龍瀑布　穿梭懸崖峭壁間超驚險

仁義潭水庫3公里長堤驚見轎車闖入...還掛著垃圾袋！水公司曝真相

稀有乾肉骨茶煲！板橋正宗馬國美食　清甜湯頭還能無限續

Honda新世代HR-V現身歐洲路測中　日規車型預計4月正式亮相

稻草迷宮探險拍美照！雲林免費新景點　還有浪漫金字塔＋稻草人

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

國際熱門新聞

快訊／美中緊張！美國務卿宣布：移除美台官方接觸的限制

住院感覺有人偷窺　通風口有人臉

印尼波音737失聯　找到殘骸了

新冠6月結束　蘆筍占卜師曝2021大事多　

川普一家和幕僚「爽看國會暴亂」影流出

「坐好友身上搖」知名女星19秒外遇片瘋傳

4男全是菲空姐閨蜜　出遊照曝

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

淋巴癌晚期確診新冠後「腫瘤竟然消失」

印尼證實了　波音737已墜毀

非洲「超兇狠」儀式　贏家才可娶妻

印尼班機墜毀「21秒墜3300m」失事可能3原因曝

WHO調查團赴中調查又受阻！譚德塞「罕見批評」

更多熱門

相關新聞

最美女董葉素菲今假釋出獄

最美女董葉素菲今假釋出獄

擁有「最美女董」之稱的博達科技前董事長葉素菲涉嫌掏空公司63億，因此2009年間遭判刑16年8月，併科罰金1億8000萬元定讞；但葉因無力繳納罰金，因此易服3年勞役折抵，換算下來做一年牢即可抵掉6000萬元、一天就折抵16.4萬。今（10日）現年62歲的葉素菲勞役期滿、假釋出監，面對媒體詢問，葉素菲不發一語，走出台中女監後搭上計程車快步離開。

印尼班機墜毀「21秒墜3300m」失事可能3原因曝

印尼班機墜毀「21秒墜3300m」失事可能3原因曝

五月天唱一半台上「突集體道歉」阿信崩潰

五月天唱一半台上「突集體道歉」阿信崩潰

五月天嘉賓超驚喜　阿信認：年輕的比較認識

五月天嘉賓超驚喜　阿信認：年輕的比較認識

5.7震=0.2顆原子彈　3天內恐有餘震

5.7震=0.2顆原子彈　3天內恐有餘震

關鍵字：

印尼波音737墜毀東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

五月天唱一半台上「突集體道歉」阿信崩潰

快訊／美中緊張！美國務卿宣布：移除美台官方接觸的限制

快訊／清晨3.4℃新低！今夜雨區擴大　寒流又來探6度

邱淑貞女兒Cos《灌籃高手》晴子　網讚爆

莫彩曦：台灣10度以下比美國還冷　

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

OL遭強吻不斷擦嘴　男友人暴怒揍腫她

外木山驚見扁尾異形！女子散步嚇壞

丈夫月入9萬8！妻逼上繳遭拒：養小三？

蜜月驚見老公家中偷吃　人妻新婚30天離婚

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

百萬網紅「拉布條下跪」求婚迪麗熱巴！

「4個月義務役」嗆下士、上士：要到外面試試看？

更多

最夯影音

更多
阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤
事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面